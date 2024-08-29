Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали не превращать дело Дурова в политическое преследование - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/durov-1969198181.html
В Кремле призвали не превращать дело Дурова в политическое преследование
В Кремле призвали не превращать дело Дурова в политическое преследование - РИА Новости, 29.08.2024
В Кремле призвали не превращать дело Дурова в политическое преследование
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное в деле основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, чтобы его дело не РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:46
2024-08-29T12:46
в мире
франция
россия
москва
павел дуров
дмитрий песков
эммануэль макрон
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968766106_0:149:968:694_1920x0_80_0_0_b526775a383dd951964deaab022ab43f.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное в деле основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, чтобы его дело не превратилось в политическое преследование. "Конечно, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в Кремле в курсе, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал какую-либо связь с политикой, однако Москва видит, что Дурову предъявляются определенные обвинения, за которыми в Кремле продолжат следить. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
франция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968766106_0:126:968:852_1920x0_80_0_0_ee4c19c67fb8aed92dceccb33eae5ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, москва, павел дуров, дмитрий песков, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Россия, Москва, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
В Кремле призвали не превращать дело Дурова в политическое преследование

Песков: главное, чтобы дело Дурова не превратилось в политическое преследование

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное в деле основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, чтобы его дело не превратилось в политическое преследование.
"Конечно, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование", - сказал Песков журналистам.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:02
Он отметил, что в Кремле в курсе, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал какую-либо связь с политикой, однако Москва видит, что Дурову предъявляются определенные обвинения, за которыми в Кремле продолжат следить.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем
29 августа, 08:00
 
В миреФранцияРоссияМоскваПавел ДуровДмитрий ПесковЭммануэль МакронTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала