https://ria.ru/20240829/durov-1969198181.html

В Кремле призвали не превращать дело Дурова в политическое преследование

В Кремле призвали не превращать дело Дурова в политическое преследование - РИА Новости, 29.08.2024

В Кремле призвали не превращать дело Дурова в политическое преследование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное в деле основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, чтобы его дело не РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:46

2024-08-29T12:46

2024-08-29T12:46

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное в деле основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, чтобы его дело не превратилось в политическое преследование. "Конечно, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в Кремле в курсе, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал какую-либо связь с политикой, однако Москва видит, что Дурову предъявляются определенные обвинения, за которыми в Кремле продолжат следить. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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Ольга Фомченкова

в мире, франция, россия, москва, павел дуров, дмитрий песков, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции