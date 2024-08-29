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Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ следит за делом Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
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11:39 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/durov-1969172891.html
Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ следит за делом Дурова
Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ следит за делом Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ следит за делом Дурова
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за расследованием против Павла Дурова, заявили РИА Новости в офисе организации. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:39
2024-08-29T11:39
в мире
франция
павел дуров
обсе
задержание павла дурова во франции
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ВЕНА, 29 авг - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за расследованием против Павла Дурова, заявили РИА Новости в офисе организации. "Мы хотели бы сообщить вам, что Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за этим делом", - заявил офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию вокруг Дурова. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
https://ria.ru/20240829/durov-1969089753.html
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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в мире, франция, павел дуров, обсе, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Павел Дуров, ОБСЕ, Задержание Павла Дурова во Франции
Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ следит за делом Дурова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за делом Дурова

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 29 авг - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за расследованием против Павла Дурова, заявили РИА Новости в офисе организации.
"Мы хотели бы сообщить вам, что Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за этим делом", - заявил офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию вокруг Дурова.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Юрист оценила решение о судебном надзоре для Дурова
00:19
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
В миреФранцияПавел ДуровОБСЕЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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