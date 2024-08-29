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Мать троих детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав - РИА Новости, 29.08.2024
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11:29 29.08.2024 (обновлено: 12:25 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/durov-1969168521.html
Мать троих детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
Мать троих детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав - РИА Новости, 29.08.2024
Мать троих детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что в суд в Швейцарии лишил его родительских прав. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:29
2024-08-29T12:25
швейцария
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
россия
в мире
ирина болгар
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что в суд в Швейцарии лишил его родительских прав."Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей. Органы опеки многократно, в том числе при мне, пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые я предоставила и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил", — написала девушка на своей странице в Instagram*.Болгар объяснила, почему подала иск против Дурова. По ее словам, в конце 2022 года он поставил ультиматум, чтобы принудить ее переехать в ОАЭ. Девушка отметила, что в то время их личные отношения уже фактически прекратились и предприниматель не приглашал переехать к нему.После этого, по словам Болгар, Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих право тратить до 150 тысяч евро ежемесячно."Также он прекратил оплачивать счета, которые обычно оплачивались им напрямую с его банковских счетов, такие как за образование, путешествия, медицинские расходы и прочие", — уточнила Болгар. Когда девушка заявила, что будет отстаивать свои права и права детей в рамках закона, Дуров отказался подписывать согласия на продление европейских иммиграционных документов и оформление новых."По моему мнению, ультиматум был поставлен с целью не допустить моего обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав наших детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта, и его примеру последовала его семья. Таким образом, он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы в первую очередь получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей", — заключила Болгар.Сам Дуров сообщал, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.Накануне основателю Telegram во Франции предъявили обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Его выпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать страну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240828/rassledovanie-1969072368.html
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швейцария, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, россия, в мире, ирина болгар
Швейцария, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Россия, В мире, Ирина Болгар
Мать троих детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав

Ирина Болгар: суд в Швейцарии лишил Дурова родительских прав на троих детей

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что в суд в Швейцарии лишил его родительских прав.
"Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей. Органы опеки многократно, в том числе при мне, пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые я предоставила и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил", — написала девушка на своей странице в Instagram*.
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Болгар объяснила, почему подала иск против Дурова. По ее словам, в конце 2022 года он поставил ультиматум, чтобы принудить ее переехать в ОАЭ. Девушка отметила, что в то время их личные отношения уже фактически прекратились и предприниматель не приглашал переехать к нему.
После этого, по словам Болгар, Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих право тратить до 150 тысяч евро ежемесячно.
"Также он прекратил оплачивать счета, которые обычно оплачивались им напрямую с его банковских счетов, такие как за образование, путешествия, медицинские расходы и прочие", — уточнила Болгар.
Когда девушка заявила, что будет отстаивать свои права и права детей в рамках закона, Дуров отказался подписывать согласия на продление европейских иммиграционных документов и оформление новых.
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"По моему мнению, ультиматум был поставлен с целью не допустить моего обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав наших детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта, и его примеру последовала его семья. Таким образом, он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы в первую очередь получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей", — заключила Болгар.
Сам Дуров сообщал, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
Накануне основателю Telegram во Франции предъявили обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Его выпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать страну.
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ШвейцарияПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииРоссияВ миреИрина Болгар
 
 
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