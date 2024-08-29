https://ria.ru/20240829/durov-1969129222.html

Польский экс-судья предположил, чего Запад добивается от Дурова

Польский экс-судья предположил, чего Запад добивается от Дурова - РИА Новости, 29.08.2024

Польский экс-судья предположил, чего Запад добивается от Дурова

Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей Польши, заявил, что Запад добивается от основателя Telegram Павла... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:31

2024-08-29T09:31

2024-08-29T09:31

в мире

франция

белоруссия

польша

павел дуров

томаш шмидт (судья)

эммануэль макрон

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969125744_0:26:418:261_1920x0_80_0_0_29efaaf05ca081420a055e68fee08051.jpg

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей Польши, заявил, что Запад добивается от основателя Telegram Павла Дурова получения данных пользователей. "В то же время нельзя не упомянуть об аресте Павла Дурова. Как видим, отказ от российского гражданства ему ничуть не помог, и французские, да и не только французские службы рассчитывают на его сотрудничество в получении данных пользователей и содержания разговоров в Telegram", - написал Шмидт в своем Telegram-канале. Так называемая демократия в ЕС, по словам бывшего судьи, хороша, как никогда. "Интересно будет посмотреть, чем закончится авантюра с Павлом Дуровым, ведь президент Франции Эммануэль Макрон уже дал понять, что решать будет не он, а "свободные" суды Франции", - отметил Шмидт. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

франция

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, белоруссия, польша, павел дуров, томаш шмидт (судья), эммануэль макрон, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции