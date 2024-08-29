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Польский экс-судья предположил, чего Запад добивается от Дурова
Польский экс-судья предположил, чего Запад добивается от Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
Польский экс-судья предположил, чего Запад добивается от Дурова
Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей Польши, заявил, что Запад добивается от основателя Telegram Павла... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:31
2024-08-29T09:31
2024-08-29T09:31
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей Польши, заявил, что Запад добивается от основателя Telegram Павла Дурова получения данных пользователей. "В то же время нельзя не упомянуть об аресте Павла Дурова. Как видим, отказ от российского гражданства ему ничуть не помог, и французские, да и не только французские службы рассчитывают на его сотрудничество в получении данных пользователей и содержания разговоров в Telegram", - написал Шмидт в своем Telegram-канале. Так называемая демократия в ЕС, по словам бывшего судьи, хороша, как никогда. "Интересно будет посмотреть, чем закончится авантюра с Павлом Дуровым, ведь президент Франции Эммануэль Макрон уже дал понять, что решать будет не он, а "свободные" суды Франции", - отметил Шмидт. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
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в мире, франция, белоруссия, польша, павел дуров, томаш шмидт (судья), эммануэль макрон, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Белоруссия, Польша, Павел Дуров, Томаш Шмидт (судья), Эммануэль Макрон, Telegram, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции
Польский экс-судья предположил, чего Запад добивается от Дурова
Польский экс-судья Шмидт: Запад добивается от Дурова получения данных