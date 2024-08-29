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В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей опасности - РИА Новости, 29.08.2024
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07:56 29.08.2024 (обновлено: 11:11 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/durov-1969114022.html
В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей опасности
В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей опасности - РИА Новости, 29.08.2024
В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей опасности
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал уехавших из России помнить о нависшей опасности, что каждый из них может повторить участь основателя Telegram... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:56
2024-08-29T11:11
в мире
франция
париж
павел дуров
михаил шеремет
эммануэль макрон
задержание павла дурова во франции
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал уехавших из России помнить о нависшей опасности, что каждый из них может повторить участь основателя Telegram Павла Дурова, так как за границей навсегда останется разменной монетой в руках коллективного Запада. "Всех публичных и известных людей, покинувших свою Россию, я призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, задержание и политическое преследование во Франции Дурова в очередной раз показало избирательность "палочной демократии на Западе". Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969089753.html
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в мире, франция, париж, павел дуров, михаил шеремет, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции, госдума рф, россия
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Михаил Шеремет, Эммануэль Макрон, Задержание Павла Дурова во Франции, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предупредили уехавших из России о нависшей опасности

Депутат Госдумы Шеремет: уехавшие из России могут повторить судьбу Дурова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал уехавших из России помнить о нависшей опасности, что каждый из них может повторить участь основателя Telegram Павла Дурова, так как за границей навсегда останется разменной монетой в руках коллективного Запада.
"Всех публичных и известных людей, покинувших свою Россию, я призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач", — сказал Шеремет РИА Новости.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
По его словам, задержание и политическое преследование во Франции Дурова в очередной раз показало избирательность "палочной демократии на Западе".
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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В миреФранцияПарижПавел ДуровМихаил ШереметЭммануэль МакронЗадержание Павла Дурова во ФранцииГосдума РФРоссия
 
 
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