https://ria.ru/20240829/durov-1969097484.html

Дуров скоро внесет залог, заявил его адвокат

Дуров скоро внесет залог, заявил его адвокат - РИА Новости, 29.08.2024

Дуров скоро внесет залог, заявил его адвокат

Основатель Telegram Павел Дуров еще не внес залог в размере 5 миллионов евро, запрошенный французским правосудием, но скоро внесет его, заявил РИА Новости его... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T02:27

2024-08-29T02:27

2024-08-29T03:21

париж

франция

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg

ЖЕНЕВА, 29 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров еще не внес залог в размере 5 миллионов евро, запрошенный французским правосудием, но скоро внесет его, заявил РИА Новости его адвокат Давид-Оливье Камински. "Да, он (залог — Прим. ред.) будет внесен в ближайшее время", — сообщил юрист.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире