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Дуров скоро внесет залог, заявил его адвокат - РИА Новости, 29.08.2024
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02:27 29.08.2024 (обновлено: 03:21 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/durov-1969097484.html
Дуров скоро внесет залог, заявил его адвокат
Дуров скоро внесет залог, заявил его адвокат - РИА Новости, 29.08.2024
Дуров скоро внесет залог, заявил его адвокат
Основатель Telegram Павел Дуров еще не внес залог в размере 5 миллионов евро, запрошенный французским правосудием, но скоро внесет его, заявил РИА Новости его... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:27
2024-08-29T03:21
париж
франция
павел дуров
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задержание павла дурова во франции
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ЖЕНЕВА, 29 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров еще не внес залог в размере 5 миллионов евро, запрошенный французским правосудием, но скоро внесет его, заявил РИА Новости его адвокат Давид-Оливье Камински. &quot;Да, он (залог — Прим. ред.) будет внесен в ближайшее время&quot;, — сообщил юрист.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
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париж, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Париж, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Дуров скоро внесет залог, заявил его адвокат

Адвокат Камински: Дуров скоро внесет залог в размере пяти миллионов евро

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 29 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров еще не внес залог в размере 5 миллионов евро, запрошенный французским правосудием, но скоро внесет его, заявил РИА Новости его адвокат Давид-Оливье Камински.
«

"Да, он (залог — Прим. ред.) будет внесен в ближайшее время", — сообщил юрист.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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ПарижФранцияПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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