https://ria.ru/20240829/durov-1969089753.html

Юрист оценила решение о судебном надзоре для Дурова

Юрист оценила решение о судебном надзоре для Дурова - РИА Новости, 29.08.2024

Юрист оценила решение о судебном надзоре для Дурова

Решение о судебном надзоре для бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова "мягкое": вероятно, он не признал вину полностью, но выразил готовность... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T00:19

2024-08-29T00:19

2024-08-29T00:19

в мире

франция

париж

сша

павел дуров

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение о судебном надзоре для бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова "мягкое": вероятно, он не признал вину полностью, но выразил готовность сотрудничать со следствием, предположила в разговоре с РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. Ранее стало известно, что Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро. "Это решение достаточно мягкое, но не завершает само расследование. … И если суд счел возможным отпустить Дурова из-под стражи, это означает, что он, конечно, не признал действия, которые ему вменяют, но, тем не менее, он готов помогать в расследовании и помогать следствию", - сказала Ярмуш. Она предположила, что бизнесмен мог пообещать способствовать в раскрытии преступлений, которые совершались на площадке мессенджера. "Если бы его оставили под стражей, то это значило, что он полностью не готов сотрудничать с правоохранительными органами. Проводя аналогии с нашей системой, меру для Дурова можно назвать подпиской о невыезде, даже не домашний арест", - отметила юрист. Она также напомнила, что МИД Франции заявил, что Дуров получил гражданство страны, не выполнив все необходимые условия. "Может выйти следующее: французский паспорт Дурова аннулируют, в игру включатся США, которые предъявят те же обвинения, что и Париж, и уже затребуют экстрадицию", - заключила Ярмуш. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240828/durov-1969087982.html

https://ria.ru/20240828/durov-1969087545.html

франция

париж

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, сша, павел дуров, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции, telegram