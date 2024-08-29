https://ria.ru/20240829/atom-1969091171.html

Герой России назвал главные факторы создания советской атомной бомбы

Герой России назвал главные факторы создания советской атомной бомбы - РИА Новости, 29.08.2024

Герой России назвал главные факторы создания советской атомной бомбы

Ключевыми факторами, способствовавшими созданию Советским Союзом своей атомной бомбы, были концентрация усилий государства, сосредоточение всех необходимых... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T00:35

2024-08-29T00:35

2024-08-29T00:35

ссср

россия

германия

лаврентий берия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ключевыми факторами, способствовавшими созданию Советским Союзом своей атомной бомбы, были концентрация усилий государства, сосредоточение всех необходимых ресурсов на то, чтобы достичь цели, и очень мощное научное руководство атомный проектом, заявил в интервью РИА Новости по случаю 75-летия испытания первого советского ядерного заряда замдиректора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров, Нижегородская область) по развитию, внештатный советник гендиректора госкорпорации "Росатом", Герой России Лев Рябев, в 1986-1989 руководивший атомной отраслью СССР. По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы. По словам Рябева, казалось бы, что Германия при Гитлере, первой из стран начавшая свой атомный проект, и чьи ученые открыли деление атомного ядра, имела все для успеха. "Начиная с того, что выдающиеся ученые, лауреаты Нобелевской премии, делали выдающиеся открытия. Они умели делать чистый графит, они умели делать чистый уран, они занимались центрифугами, они занимались тяжелой водой и так далее. То есть шли довольно-таки широким фронтом", - сказал собеседник агентства. "Но деятельность у них в научном плане не была сконцентрирована, и не было такого мощного руководителя, который бы взял полностью ответственность на себя и сказал бы: "Делать так-то". Вот такой руководитель был у нас в Советском Союзе - это Игорь Васильевич Курчатов. Нам всем исключительно повезло, что нашелся человек, который в научном плане взял на себя ответственность и провел нас через все самые сложные моменты", - подчеркнул Рябев. Но выбор Курчатова научным руководителем советского атомного проекта сделало советское руководство. И руководство СССР приняло решение, чтобы атомный проект сделать государственным проектом номер один, концентрируя на нем те ресурсы, что были, отметил Рябев. "Для этого 20 августа 1945 года был создан руководящий Специальный комитет. То, чего не было в Германии. Там было разрозненное и довольно слабое руководство. Поэтому это тоже была одна из причин их неуспеха", - сказал собеседник агентства. "Наш Спецкомитет возглавил Лаврентий Берия. Тогда он параллельно еще был главой НКВД, но затем был освобожден от этой должности, чтобы сосредоточиться на атомном проекте. Членами Спецкомитета стали три члена советского Политбюро. То есть они имели огромнейшие властные полномочия", - отметил Рябев. В советском атомном проекте ушли от традиционной схемы, когда Совет министров руководит отдельными министерствами и ведомствами, занимавшимися отдельными задачами, добавил Рябев. "Цель – атомная бомба. Неважно, где делали ее составные части. Все работают на атомную бомбу. И в этом плане решения Спецкомитета были обязательны вообще для всех. Если не хватало сил у Берии, то, и это было прямо записано, подключался Сталин, он утверждал необходимые постановления обязательные для исполнения", - сказал он. "Решения имели сжатый, абсолютно конкретный характер. И именно эта система работы давала успех", - отметил Рябев. Именно Спецкомитет определял, какие ресурсы, какие кадры требуются для создания атомной бомбы. Были определены важнейшие научные направления. Во главе них были поставлены крупные ученые, научные руководители, добавил Рябев. Спецкомитет имел право проверять и контролировать любое предприятие, которое работало на атомную бомбу. "То есть у него были полномочия не меньше, чем в Совете министров, руководившем общим народным хозяйством", - подчеркнул собеседник агентства. Кроме того, у СССР уже был солидный задел в области физики атомного ядра, имелись ученые высшей квалификации - ими было сделано немало открытий, включая спонтанное деление ядра урана, были сделаны расчеты цепных реакций, отметил Рябев. "И была создана специальная структура - Первое главное управление при Совете народных комиссаров, затем при Совете министров, во главе с тем же Ванниковым. У него тоже была огромная власть и огромные полномочия. Вот Первый главк и был той структурой, в рамках которой формировалась наша атомная отрасль. Название "первое" подчеркивало приоритетность решаемой задачи. Позже эта структура была преобразована в министерство среднего машиностроения СССР, сейчас это "Росатом", - сказал Рябев. Немаловажным фактором он назвал высокий нравственный облик тех людей, которые возглавляли атомный проект СССР. "В первую очередь я отношу это к самому Игорю Васильевичу Курчатову, Юлию Борисовичу Харитону, Исааку Константиновичу Кикоину, Андрею Анатольевичу Бочвару и очень многим другим. Это были просто изумительные люди в этих сложных и тяжелых, по понятным причинам суровых условиях с режимными ограничениями", - отметил Рябев. Кроме того, многие разработки велись на конкурсной основе, это тоже была одна из гарантий успеха, добавил собеседник агентства. "Многое делалось без классического выстраивания последовательных этапов – сделали одно, только потом переходим к другому... В конечном итоге получился огромный выигрыш во времени, которое всем было нужно. Потому что в 1949 году, когда мы испытали ядерный заряд, у нас было плутония еще на две бомбы. А у американцев уже 200 бомб было в это время", - сказал Рябев.

https://ria.ru/20240610/anadyr-1951907068.html

https://ria.ru/20240411/klaus_fuks-1939241898.html

https://ria.ru/20240227/konstruktor-1929675317.html

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944428058.html

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ссср, россия, германия, лаврентий берия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество