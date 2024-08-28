https://ria.ru/20240828/voronezh-1969030611.html
В Воронеже выбрали нового мэра
В Воронеже выбрали нового мэра - РИА Новости, 28.08.2024
В Воронеже выбрали нового мэра
Депутаты Воронежской городской думы избрали главой города врио мэра Сергея Петрина, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:15
2024-08-28T17:15
2024-08-28T17:21
политика
воронеж
александр гусев (губернатор)
воронежская городская дума
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Депутаты Воронежской городской думы избрали главой города врио мэра Сергея Петрина, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. Экс-мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил об уходе с занимаемой должности в конце мая. Он возглавил "Росводоканал-Воронеж". Исполнение обязанностей мэра возложили на первого заместителя главы Сергея Петрина. "Депутаты городской думы избрали главой Воронежа Сергея Петрина. Поздравляю Сергея Андреевича с этим назначением", — сообщил Гусев. Гусев рассказал, что Петрин работает в структурах мэрии более 10 лет, а всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства — свыше 25 лет. Поэтому губернатор уверен, что этот опыт ему поможет справиться с проблемами, с которым он столкнётся в дальнейшем. "Могу заверить, что правительство области и дальше будет оказывать администрации Воронежа всю необходимую поддержку для улучшения качества жизни горожан, развития экономики и социальной сферы нашего любимого города", — подытожил Гусев.
https://ria.ru/20240719/sochi-1960661368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, воронеж, александр гусев (губернатор), воронежская городская дума
Политика, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Воронежская городская Дума
В Воронеже выбрали нового мэра
Депутаты Гордумы Воронежа избрали Сергея Петрина новым мэром города
ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости.
Депутаты Воронежской городской думы избрали главой города врио мэра Сергея Петрина, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале
.
Экс-мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил об уходе с занимаемой должности в конце мая. Он возглавил "Росводоканал-Воронеж". Исполнение обязанностей мэра возложили на первого заместителя главы Сергея Петрина.
«
"Депутаты городской думы избрали главой Воронежа Сергея Петрина. Поздравляю Сергея Андреевича с этим назначением", — сообщил Гусев.
Гусев рассказал, что Петрин работает в структурах мэрии более 10 лет, а всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства — свыше 25 лет. Поэтому губернатор уверен, что этот опыт ему поможет справиться с проблемами, с которым он столкнётся в дальнейшем.
"Могу заверить, что правительство области и дальше будет оказывать администрации Воронежа всю необходимую поддержку для улучшения качества жизни горожан, развития экономики и социальной сферы нашего любимого города", — подытожил Гусев.