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В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube - РИА Новости, 28.08.2024
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16:41 28.08.2024 (обновлено: 16:42 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/vgd-1969023213.html
В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube
В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube - РИА Новости, 28.08.2024
В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube
Если провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, впускают клиента в сеть через VPN, то такая практика вызовет вопросы у регулятора, так как могут... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:41
2024-08-28T16:42
госдума рф
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
youtube
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Если провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, впускают клиента в сеть через VPN, то такая практика вызовет вопросы у регулятора, так как могут начать открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных, считает зампредседателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Ранее "Коммерсанъ" писал, что в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов. "Скорее всего, провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, настраивают подключение, минуя кэширующие сервера Google, расположенные в России. Или просто выпускают клиента в сеть через VPN – хотя такая практика может вызвать вопросы у регулятора: например, если вместе с YouTube станут открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что хотел бы видеть другие предложения от операторов связи, например, бесплатный и неограниченный трафик до VK Видео, Rutube и прочих российских видеохостингов.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968833189.html
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госдума рф, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, youtube
Госдума РФ, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество, YouTube
В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube

Горелкин: применение провайдерами VPN для работы YouTube вызовет вопросы у РКН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Если провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, впускают клиента в сеть через VPN, то такая практика вызовет вопросы у регулятора, так как могут начать открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных, считает зампредседателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
Ранее "Коммерсанъ" писал, что в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов.
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"Скорее всего, провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, настраивают подключение, минуя кэширующие сервера Google, расположенные в России. Или просто выпускают клиента в сеть через VPN – хотя такая практика может вызвать вопросы у регулятора: например, если вместе с YouTube станут открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что хотел бы видеть другие предложения от операторов связи, например, бесплатный и неограниченный трафик до VK Видео, Rutube и прочих российских видеохостингов.
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Госдума РФАнтон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбществоYouTube
 
 
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