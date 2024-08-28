https://ria.ru/20240828/vgd-1969023213.html

В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube

В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube - РИА Новости, 28.08.2024

В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube

Если провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, впускают клиента в сеть через VPN, то такая практика вызовет вопросы у регулятора, так как могут... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:41

2024-08-28T16:41

2024-08-28T16:42

госдума рф

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

общество

youtube

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Если провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, впускают клиента в сеть через VPN, то такая практика вызовет вопросы у регулятора, так как могут начать открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных, считает зампредседателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Ранее "Коммерсанъ" писал, что в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов. "Скорее всего, провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, настраивают подключение, минуя кэширующие сервера Google, расположенные в России. Или просто выпускают клиента в сеть через VPN – хотя такая практика может вызвать вопросы у регулятора: например, если вместе с YouTube станут открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что хотел бы видеть другие предложения от операторов связи, например, бесплатный и неограниченный трафик до VK Видео, Rutube и прочих российских видеохостингов.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968833189.html

https://ria.ru/20240828/video-1968882651.html

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госдума рф, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, youtube