https://ria.ru/20240828/vgd-1969023213.html
В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube
В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube - РИА Новости, 28.08.2024
В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube
Если провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, впускают клиента в сеть через VPN, то такая практика вызовет вопросы у регулятора, так как могут... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:41
2024-08-28T16:41
2024-08-28T16:42
госдума рф
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Если провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, впускают клиента в сеть через VPN, то такая практика вызовет вопросы у регулятора, так как могут начать открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных, считает зампредседателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Ранее "Коммерсанъ" писал, что в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов. "Скорее всего, провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, настраивают подключение, минуя кэширующие сервера Google, расположенные в России. Или просто выпускают клиента в сеть через VPN – хотя такая практика может вызвать вопросы у регулятора: например, если вместе с YouTube станут открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что хотел бы видеть другие предложения от операторов связи, например, бесплатный и неограниченный трафик до VK Видео, Rutube и прочих российских видеохостингов.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968833189.html
https://ria.ru/20240828/video-1968882651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, youtube
Госдума РФ, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество, YouTube
В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube
Горелкин: применение провайдерами VPN для работы YouTube вызовет вопросы у РКН