"Самые передовые". На Западе сделали заявление после ударов ВКС по Украине
Меркурис: РФ нанесла ракетные удары по Украине самыми передовыми средствами
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская армия применила самые передовые средства при ударе по стратегическим объектам Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Что касается мощи ракет и степени сложности этой атаки. Она была проведена самыми передовыми средствами, если сравнивать ее с предыдущими ударами по Украине в 2022 и 2023 годах", — рассуждает аналитик.
По оценке Меркуриса, российские беспилотные летательные аппараты, которые принимали участие в последних атаках, были значительно модернизированы.
Российские военные 26 августа нанесли масштабный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы. Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных ВСУ Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
В результате атаки отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, уточнили в Минобороны.