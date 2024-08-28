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"Самые передовые". На Западе сделали заявление после ударов ВКС по Украине - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:22 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/udary-1968870111.html
"Самые передовые". На Западе сделали заявление после ударов ВКС по Украине
"Самые передовые". На Западе сделали заявление после ударов ВКС по Украине - РИА Новости, 28.08.2024
"Самые передовые". На Западе сделали заявление после ударов ВКС по Украине
Российская армия применила самые передовые средства при ударе по стратегическим объектам Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T02:22
2024-08-28T02:22
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская армия применила самые передовые средства при ударе по стратегическим объектам Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Что касается мощи ракет и степени сложности этой атаки. Она была проведена самыми передовыми средствами, если сравнивать ее с предыдущими ударами по Украине в 2022 и 2023 годах", — рассуждает аналитик.По оценке Меркуриса, российские беспилотные летательные аппараты, которые принимали участие в последних атаках, были значительно модернизированы.Российские военные 26 августа нанесли масштабный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы. Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных ВСУ Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.В результате атаки отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Самые передовые". На Западе сделали заявление после ударов ВКС по Украине

Меркурис: РФ нанесла ракетные удары по Украине самыми передовыми средствами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская армия применила самые передовые средства при ударе по стратегическим объектам Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Что касается мощи ракет и степени сложности этой атаки. Она была проведена самыми передовыми средствами, если сравнивать ее с предыдущими ударами по Украине в 2022 и 2023 годах", — рассуждает аналитик.
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По оценке Меркуриса, российские беспилотные летательные аппараты, которые принимали участие в последних атаках, были значительно модернизированы.
Российские военные 26 августа нанесли масштабный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы. Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных ВСУ Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
В результате атаки отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, уточнили в Минобороны.
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