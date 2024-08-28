Рогов назвал попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС ядерным терроризмом
Рогов: Киев ударом по Курской АЭС избрал тактику ядерного терроризма
© РосгвардияНеразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, которые были обезврежены неподалеку от Курской АЭС
© Росгвардия
Неразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, которые были обезврежены неподалеку от Курской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Киевский режим избрал тактику ядерного терроризма, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя попытку ВСУ нанести удар по Курской АЭС.
Ранее стало известно, что инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами. Станция работает в штатном режиме, сообщили в концерне "Росэнергоатом".
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"Режим Зеленского избрал тактику ядерного терроризма с ударом по ядерным объектам", - сказал Рогов.
Западные кураторы поощряют действия Киева и стали, по сути, соучастниками военных преступлений ВСУ, добавил он.
"Попытки атаковать Запорожскую и Курскую АЭС - это провокации одной цепи", - подчеркнул Рогов.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС.
Во вторник Курскую АЭС и город Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он ознакомился с ситуацией на Курской АЭС и с ее работой. Гросси лично увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции. Нет двусмысленности в понимании того, кто нанес эти удары, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита Гросси. Сам Гросси заявил, что случаи военной активности вокруг Курской АЭС вызывают беспокойство, и подчеркнул недопустимость атак в отношении любой АЭС.