https://ria.ru/20240828/ucheba-1968907016.html
Российские школы готовы к началу нового учебного года
Российские школы готовы к началу нового учебного года - РИА Новости, 28.08.2024
Российские школы готовы к началу нового учебного года
Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:29
2024-08-28T10:29
2024-08-28T10:33
общество
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сергей кравцов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Говоря в целом о подготовке к новому учебному году, хочу сказать, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы, но хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства, школ и капитальных ремонтов. Это прежде всего Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославские области", - сказал Кравцов на заседании штаба "Единой России" и Минпросвещения. Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1,3 тысячи новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4,5 тысячи школ, это почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране.
https://realty.ria.ru/20240822/kravtsov-1967841593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, краснодарский край, архангельское, сергей кравцов, единая россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Краснодарский край, Архангельское, Сергей Кравцов, Единая Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Российские школы готовы к началу нового учебного года
Глава Минпросвещения Кравцов: школы в РФ готовы к началу нового учебного года
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Говоря в целом о подготовке к новому учебному году, хочу сказать, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы, но хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства, школ и капитальных ремонтов. Это прежде всего Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославские области", - сказал Кравцов на заседании штаба "Единой России" и Минпросвещения.
Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1,3 тысячи новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4,5 тысячи школ, это почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране.