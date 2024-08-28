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Российские школы готовы к началу нового учебного года - РИА Новости, 28.08.2024
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10:29 28.08.2024 (обновлено: 10:33 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/ucheba-1968907016.html
Российские школы готовы к началу нового учебного года
Российские школы готовы к началу нового учебного года - РИА Новости, 28.08.2024
Российские школы готовы к началу нового учебного года
Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:29
2024-08-28T10:33
общество
россия
краснодарский край
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сергей кравцов
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Говоря в целом о подготовке к новому учебному году, хочу сказать, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы, но хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства, школ и капитальных ремонтов. Это прежде всего Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославские области", - сказал Кравцов на заседании штаба "Единой России" и Минпросвещения. Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1,3 тысячи новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4,5 тысячи школ, это почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране.
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общество, россия, краснодарский край, архангельское, сергей кравцов, единая россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Краснодарский край, Архангельское, Сергей Кравцов, Единая Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Российские школы готовы к началу нового учебного года

Глава Минпросвещения Кравцов: школы в РФ готовы к началу нового учебного года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе
Ученики поднимаются в класс в школе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Говоря в целом о подготовке к новому учебному году, хочу сказать, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы, но хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства, школ и капитальных ремонтов. Это прежде всего Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославские области", - сказал Кравцов на заседании штаба "Единой России" и Минпросвещения.
Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1,3 тысячи новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4,5 тысячи школ, это почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В России досрочно построили 1,3 тысячи школ к 1 сентября
22 августа, 16:38
 
ОбществоРоссияКраснодарский крайАрхангельскоеСергей КравцовЕдиная РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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