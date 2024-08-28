https://ria.ru/20240828/ucheba-1968907016.html

Российские школы готовы к началу нового учебного года

Российские школы готовы к началу нового учебного года - РИА Новости, 28.08.2024

Российские школы готовы к началу нового учебного года

Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:29

2024-08-28T10:29

2024-08-28T10:33

общество

россия

краснодарский край

архангельское

сергей кравцов

единая россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Говоря в целом о подготовке к новому учебному году, хочу сказать, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы, но хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства, школ и капитальных ремонтов. Это прежде всего Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославские области", - сказал Кравцов на заседании штаба "Единой России" и Минпросвещения. Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1,3 тысячи новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4,5 тысячи школ, это почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране.

https://realty.ria.ru/20240822/kravtsov-1967841593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, краснодарский край, архангельское, сергей кравцов, единая россия, социальный навигатор, сн_образование