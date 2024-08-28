Рейтинг@Mail.ru
Выехавшие из Курской области смогут проголосовать на участках в 14 регионах - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/uchastki-1969047342.html
Выехавшие из Курской области смогут проголосовать на участках в 14 регионах
Выехавшие из Курской области смогут проголосовать на участках в 14 регионах - РИА Новости, 28.08.2024
Выехавшие из Курской области смогут проголосовать на участках в 14 регионах
Экстерриториальные избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области созданы в 14 областях для жителей курского приграничья,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:22
2024-08-28T18:22
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
единый день голосования в россии
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968941653_0:140:2932:1789_1920x0_80_0_0_8cf9587932571adb85608a91df5253c3.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Экстерриториальные избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области созданы в 14 областях для жителей курского приграничья, выехавших за пределы родного региона, сообщает областной избирком в Telegram-канале. Облизбирком сообщает, что в среду началось досрочное голосование на выборах в Курской области, включая выборы губернатора. Досрочное голосование пройдет с 28 августа по 5 сентября. "Избиратели, которые выехали в ПВРы в другие области, также смогут проголосовать на экстерриториальных избирательных участках. Всего образован 21 экстерриториальный участок на территориях: Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской. Всего 14 областей", - говорится в сообщении. Работать участки в других областях будут с 30 августа до 15.00 мск 2 сентября, уточняет избирком. Основное голосование на выборах губернатора Курской области состоится 6, 7 и 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая России", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.
https://ria.ru/20240822/pamfilova-1967826889.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968941653_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_1bf3b2c784da8e7f6404b1e21e1b1d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единый день голосования в россии, россия, общество
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единый день голосования в России, Россия, Общество
Выехавшие из Курской области смогут проголосовать на участках в 14 регионах

Избирательные участки для жителей Курской области созданы в 14 регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Экстерриториальные избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области созданы в 14 областях для жителей курского приграничья, выехавших за пределы родного региона, сообщает областной избирком в Telegram-канале.
Облизбирком сообщает, что в среду началось досрочное голосование на выборах в Курской области, включая выборы губернатора. Досрочное голосование пройдет с 28 августа по 5 сентября.
"Избиратели, которые выехали в ПВРы в другие области, также смогут проголосовать на экстерриториальных избирательных участках. Всего образован 21 экстерриториальный участок на территориях: Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской. Всего 14 областей", - говорится в сообщении.
Работать участки в других областях будут с 30 августа до 15.00 мск 2 сентября, уточняет избирком.
Основное голосование на выборах губернатора Курской области состоится 6, 7 и 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая России", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В ЦИК рассказали о мерах безопасности в Курской области на осенних выборах
22 августа, 15:53
 
ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Единый день голосования в РоссииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала