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Выехавшие из Курской области смогут проголосовать на участках в 14 регионах

Выехавшие из Курской области смогут проголосовать на участках в 14 регионах - РИА Новости, 28.08.2024

Выехавшие из Курской области смогут проголосовать на участках в 14 регионах

Экстерриториальные избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области созданы в 14 областях для жителей курского приграничья,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:22

2024-08-28T18:22

2024-08-28T18:22

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

единый день голосования в россии

россия

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Экстерриториальные избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области созданы в 14 областях для жителей курского приграничья, выехавших за пределы родного региона, сообщает областной избирком в Telegram-канале. Облизбирком сообщает, что в среду началось досрочное голосование на выборах в Курской области, включая выборы губернатора. Досрочное голосование пройдет с 28 августа по 5 сентября. "Избиратели, которые выехали в ПВРы в другие области, также смогут проголосовать на экстерриториальных избирательных участках. Всего образован 21 экстерриториальный участок на территориях: Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской. Всего 14 областей", - говорится в сообщении. Работать участки в других областях будут с 30 августа до 15.00 мск 2 сентября, уточняет избирком. Основное голосование на выборах губернатора Курской области состоится 6, 7 и 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата. Это врио губернатора Алексей Смирнов, выдвинутый от партии "Единая России", Алексей Бобовников от КПРФ, Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Алексей Томанов от ЛДПР.

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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единый день голосования в россии, россия, общество