https://ria.ru/20240828/telegram-1969006720.html
Вице-президент Telegram упоминается в материалах по делу Дуровых, пишут СМИ
Вице-президент Telegram упоминается в материалах по делу Дуровых, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
Вице-президент Telegram упоминается в материалах по делу Дуровых, пишут СМИ
Вице-президент Telegram Илья Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер, сообщают европейские СМИ со... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:45
2024-08-28T15:45
2024-08-28T18:41
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париж
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павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
николай дуров
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент Telegram Илья Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер, сообщают европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле. По сообщениям СМИ, Перекопский так же, как Павел и Николай Дуровы упоминается в кратком содержании дела о Telegram во Франции, хотя в документе не указано, был ли выдан ордер на его арест. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, париж, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, николай дуров
Технологии, Париж, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Николай Дуров
Вице-президент Telegram упоминается в материалах по делу Дуровых, пишут СМИ
СМИ: вице-президент Telegram Перекопский упоминается в материалах дела Дуровых