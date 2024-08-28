https://ria.ru/20240828/telegram-1969006720.html

Вице-президент Telegram упоминается в материалах по делу Дуровых, пишут СМИ

Вице-президент Telegram упоминается в материалах по делу Дуровых, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024

Вице-президент Telegram упоминается в материалах по делу Дуровых, пишут СМИ

Вице-президент Telegram Илья Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер, сообщают европейские СМИ со... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:45

2024-08-28T15:45

2024-08-28T18:41

технологии

париж

франция

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

николай дуров

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент Telegram Илья Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер, сообщают европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле. По сообщениям СМИ, Перекопский так же, как Павел и Николай Дуровы упоминается в кратком содержании дела о Telegram во Франции, хотя в документе не указано, был ли выдан ордер на его арест. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

париж

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, париж, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, николай дуров