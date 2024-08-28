https://ria.ru/20240828/telegram-1968875359.html

В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram

В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram - РИА Новости, 28.08.2024

В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram

Мошенники на фоне новостей об аресте Павла Дурова уже стали оправлять в Telegram фишинговые ссылки с призывом защитить свой аккаунт или сохранить... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T04:33

2024-08-28T04:33

2024-08-28T04:33

технологии

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франция

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задержание павла дурова во франции

общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники на фоне новостей об аресте Павла Дурова уже стали оправлять в Telegram фишинговые ссылки с призывом защитить свой аккаунт или сохранить конфиденциальную информацию, в будущем объем подобных рассылок только увеличится, таким прогнозом поделился с РИА Новости директор компании-разработчика ПО для фильтрации трафика Ideco Дмитрий Хомутов. "Уже сейчас известны случаи кражи персональных данных: с помощью ботов мошенники выдают себя за "службу поддержки" и предлагают сотрудникам компаний сохранить конфиденциальную информацию. Еще одна вариация такой кражи - отправка фишинговых ссылок с формулировкой "защитите свой аккаунт". Переходя по ним, сотрудник открывает доступ хакерам к конфиденциальной информации. Такие спам-рассылки будут только увеличиваться в количестве на фоне новостей про арест Павла Дурова", - сказал Хомутов. Он уточнил, что злоумышленники совершают такие нападения не только с финансовыми целями, но и для того, чтобы украсть данные, с помощью которых можно нарушить бизнес и производственные процессы, а также повлиять на репутацию организации. "Получив нужную информацию, хакеры могут вымогать средства у компании, подвергшейся атаке. Ко всему прочему они способны выложить личную информацию клиентов и партнеров в интернет, таким образом пошатнув мнение об организации у потребителей", - добавил эксперт. При этом он отметил, сейчас сложно спрогнозировать, насколько масштабными будут фишинговые кибератаки на пользователей Telegram из-за того, что в мессенджере расширенный функционал создания ботов. Также Хомутов прогнозирует увеличение хакерских кибератак на Telegram. "Нельзя исключать массированных DDoS-атак на приложение, чтобы оно "упало", и параллельных попыток распространения поддельного приложения мошенниками. Оно может маскироваться под "защищенную и проверенную" версию Telegram от доверенного источника, например, Франции, и привести к компрометации устройства потребителя и утечке данных в компании. Напомню, что подобные web-версии мессенджеров сегодня часто открываются на рабочих девайсах", - отметил он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240827/moshenniki-1968722819.html

https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967923061.html

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технологии, париж, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, общество