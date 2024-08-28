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Опрос показал, сколько зарабатывали студенты на летней подработке - РИА Новости, 28.08.2024
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05:33 28.08.2024 (обновлено: 10:36 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/studenty-1968877911.html
Опрос показал, сколько зарабатывали студенты на летней подработке
Опрос показал, сколько зарабатывали студенты на летней подработке - РИА Новости, 28.08.2024
Опрос показал, сколько зарабатывали студенты на летней подработке
Более трети российских студентов на летней подработке зарабатывали свыше 80 тысяч рублей в месяц, еще треть получала на руки от 40 до 60 тысяч рублей,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:33
2024-08-28T10:36
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более трети российских студентов на летней подработке зарабатывали свыше 80 тысяч рублей в месяц, еще треть получала на руки от 40 до 60 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Консоль.Про". "По признаниям трети респондентов, за один месяц им удавалось получить от 40 до 60 тысяч рублей на руки, при этом меньше 40 тысяч рублей получили 29% респондентов, а 34% - более 80 тысяч рублей. Большинство (63%) работают в графике от 4 до 8 часов", - говорится в исследовании, проведенном методом онлайн-анкетирования. В рамках исследования были опрошены 1224 студента от 18 до 24 лет из крупных городов России. На вопрос, почему они предпочли работу отдыху, треть опрошенных студентов ответили, что им не хватало денег на карманные расходы; при этом 65% из них удалось заработать нужную сумму по итогам подработки. Еще 28% хотели получить новый опыт работы, а 19% просто не желали сидеть дома. При этом ключевыми критериями выбора летней занятости половина студентов назвала зарплату, еще 42% - удобный график, а более трети - наличие знакомых или друзей среди коллег на будущей работе. Как выяснили аналитики, каждый пятый студент в будущем хочет развиваться в сфере недвижимости, 18% - в сфере информационных технологий, а 14% выбрали государственную службу. В топ-5 предпочтительных направлений также вошли реклама и маркетинг и банковский сектор.
https://realty.ria.ru/20240828/studenty-1968797471.html
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353
60
353
60
общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Навигатор абитуриента, Кем стать
Опрос показал, сколько зарабатывали студенты на летней подработке

Опрос: треть студентов на летней подработке получали свыше 80 тыс рублей в месяц

© iStock.com / izusekСтуденты с ноутбуками
Студенты с ноутбуками - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / izusek
Студенты с ноутбуками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более трети российских студентов на летней подработке зарабатывали свыше 80 тысяч рублей в месяц, еще треть получала на руки от 40 до 60 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Консоль.Про".
"По признаниям трети респондентов, за один месяц им удавалось получить от 40 до 60 тысяч рублей на руки, при этом меньше 40 тысяч рублей получили 29% респондентов, а 34% - более 80 тысяч рублей. Большинство (63%) работают в графике от 4 до 8 часов", - говорится в исследовании, проведенном методом онлайн-анкетирования. В рамках исследования были опрошены 1224 студента от 18 до 24 лет из крупных городов России.
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На вопрос, почему они предпочли работу отдыху, треть опрошенных студентов ответили, что им не хватало денег на карманные расходы; при этом 65% из них удалось заработать нужную сумму по итогам подработки. Еще 28% хотели получить новый опыт работы, а 19% просто не желали сидеть дома.
При этом ключевыми критериями выбора летней занятости половина студентов назвала зарплату, еще 42% - удобный график, а более трети - наличие знакомых или друзей среди коллег на будущей работе.
Как выяснили аналитики, каждый пятый студент в будущем хочет развиваться в сфере недвижимости, 18% - в сфере информационных технологий, а 14% выбрали государственную службу. В топ-5 предпочтительных направлений также вошли реклама и маркетинг и банковский сектор.
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