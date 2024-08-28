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Рогов рассказал, с каким "планом" у него ассоциируется Зеленский - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/rogov-1969001267.html
Рогов рассказал, с каким "планом" у него ассоциируется Зеленский
Рогов рассказал, с каким "планом" у него ассоциируется Зеленский - РИА Новости, 28.08.2024
Рогов рассказал, с каким "планом" у него ассоциируется Зеленский
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:25
2024-08-28T15:25
специальная военная операция на украине
владимир рогов
россия
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского о плане войны с Россией, заявил, что глава киевского режима ассоциируется у него совсем с другим "планом". "Зеленский ассоциируется у меня совсем с другим "планом", связанным с наркотиками. Все большая неадекватность его действий и заявлений наводит на мысли о том, что доза с каждым днем увеличивается", - сказал Рогов РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет в сентябре показать новый план войны с РФ президенту США Джо Байдену, а также считает правильным передать его кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240828/rossija-1968952275.html
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968914603.html
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владимир рогов, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Рогов рассказал, с каким "планом" у него ассоциируется Зеленский

Рогов: Зеленский ассоциируется с другим "планом", связанным с наркотиками

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского о плане войны с Россией, заявил, что глава киевского режима ассоциируется у него совсем с другим "планом".
"Зеленский ассоциируется у меня совсем с другим "планом", связанным с наркотиками. Все большая неадекватность его действий и заявлений наводит на мысли о том, что доза с каждым днем увеличивается", - сказал Рогов РИА Новости.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией"
Вчера, 12:59
Владимир Зеленский заявил, что хочет в сентябре показать новый план войны с РФ президенту США Джо Байдену, а также считает правильным передать его кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Ответный удар". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Вчера, 11:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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