https://ria.ru/20240828/pvo-1968878069.html

В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА

В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 28.08.2024

В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА

БПЛА самолетного типа был уничтожен в Россошанском районе Воронежской области, вызвав пожар возле взрывоопасных объектов, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:35

2024-08-28T05:35

2024-08-28T07:23

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

россия

россошанский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. БПЛА самолетного типа был уничтожен в Россошанском районе Воронежской области, вызвав пожар возле взрывоопасных объектов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было", — говорится в сообщении.Оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов в ПВР в районном центре.По словам губернатора, возгорание удалось ликвидировать местными силами. Жители возвращаются в свои дома, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

россошанский район

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воронежская область, безопасность, россия, россошанский район, александр гусев (губернатор)