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В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 28.08.2024 (обновлено: 07:23 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/pvo-1968878069.html
В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА
В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 28.08.2024
В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА
БПЛА самолетного типа был уничтожен в Россошанском районе Воронежской области, вызвав пожар возле взрывоопасных объектов, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:35
2024-08-28T07:23
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
россия
россошанский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. БПЛА самолетного типа был уничтожен в Россошанском районе Воронежской области, вызвав пожар возле взрывоопасных объектов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было", — говорится в сообщении.Оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов в ПВР в районном центре.По словам губернатора, возгорание удалось ликвидировать местными силами. Жители возвращаются в свои дома, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html
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воронежская область
россия
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воронежская область, безопасность, россия, россошанский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Россия, Россошанский район, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА

Гусев: в Воронежской области при падении обломков БПЛА произошел пожар

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. БПЛА самолетного типа был уничтожен в Россошанском районе Воронежской области, вызвав пожар возле взрывоопасных объектов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было", — говорится в сообщении.
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Вчера, 03:15
Оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов в ПВР в районном центре.
По словам губернатора, возгорание удалось ликвидировать местными силами. Жители возвращаются в свои дома, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБезопасностьРоссияРоссошанский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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