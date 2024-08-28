https://ria.ru/20240828/putin-1969024792.html
На "Разговорах о важном" покажут поздравление Путина с Днем знаний
На "Разговорах о важном" покажут поздравление Путина с Днем знаний - РИА Новости, 28.08.2024
На "Разговорах о важном" покажут поздравление Путина с Днем знаний
Поздравление президента России Владимира Путина с началом нового учебного года покажут школьникам 2 сентября в рамках первого внеурочного занятия "Разговоры о... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:48
2024-08-28T16:48
2024-08-28T17:07
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Поздравление президента России Владимира Путина с началом нового учебного года покажут школьникам 2 сентября в рамках первого внеурочного занятия "Разговоры о важном", следует из сценария занятия, опубликованного на сайте проекта. "Учитель организует просмотр видеообращения президента России В.В. Путина с поздравлением с началом нового учебного года. Демонстрация обращения В. В. Путина к школьникам", - говорится в программе. Первое внеурочное занятие "Разговоров о важном" в новом учебном году пройдет 2 сентября и будет называться "Образ будущего. Ко Дню знаний". Следующий урок с названием "Век информации" состоится в российских школах 9 сентября, 16 сентября будет занятие, посвященное дорогам РФ, а 23 сентября – зерну. Завершает сентябрьскую программу "Разговоров о важном" урок "День учителя", приуроченный к одноименному празднику, который традиционно отмечается по всей России 5 октября. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам с 2022 года. Главная цель таких занятий - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2023-2024 учебном году прошел 4 сентября, он также был посвящен Дню знаний.
https://ria.ru/20240821/shkola-1967523843.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
На "Разговорах о важном" покажут поздравление Путина с Днем знаний
На "Разговорах о важном" 2 сентября покажут поздравление Путина с Днем знаний
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Поздравление президента России Владимира Путина с началом нового учебного года покажут школьникам 2 сентября в рамках первого внеурочного занятия "Разговоры о важном", следует из сценария
занятия, опубликованного на сайте проекта.
"Учитель организует просмотр видеообращения президента России В.В. Путина с поздравлением с началом нового учебного года. Демонстрация обращения В. В. Путина к школьникам", - говорится в программе.
Первое внеурочное занятие "Разговоров о важном" в новом учебном году пройдет 2 сентября и будет называться "Образ будущего. Ко Дню знаний". Следующий урок с названием "Век информации" состоится в российских школах 9 сентября, 16 сентября будет занятие, посвященное дорогам РФ, а 23 сентября – зерну. Завершает сентябрьскую программу "Разговоров о важном" урок "День учителя", приуроченный к одноименному празднику, который традиционно отмечается по всей России 5 октября.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам с 2022 года. Главная цель таких занятий - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2023-2024 учебном году прошел 4 сентября, он также был посвящен Дню знаний.