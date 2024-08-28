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В Крыму назвали план Зеленского по победе Украины бредом - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/plan-1968914054.html
В Крыму назвали план Зеленского по победе Украины бредом
В Крыму назвали план Зеленского по победе Украины бредом - РИА Новости, 28.08.2024
В Крыму назвали план Зеленского по победе Украины бредом
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал план Владимира Зеленского по победе Украины очередным бредом. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:01
2024-08-28T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
заур смирнов
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал план Владимира Зеленского по победе Украины очередным бредом. Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить план планируется в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. "План Зеленского - это очередной бред, в который с легкостью поверит разве что президент Байден, чье психическое здоровье вызывает много вопросов", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, свержение режима Зеленского, внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация и денацификация - единственно эффективные условия, при которых возможно достичь стратегической безопасности в европейском регионе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, заур смирнов, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Джо Байден
В Крыму назвали план Зеленского по победе Украины бредом

Глава крымской миссии Смирнов назвал план Зеленского по победе Украины бредом

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал план Владимира Зеленского по победе Украины очередным бредом.
Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить план планируется в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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"План Зеленского - это очередной бред, в который с легкостью поверит разве что президент Байден, чье психическое здоровье вызывает много вопросов", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, свержение режима Зеленского, внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация и денацификация - единственно эффективные условия, при которых возможно достичь стратегической безопасности в европейском регионе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЗаур СмирновДжо Байден
 
 
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