В Крыму назвали план Зеленского по победе Украины бредом
Глава крымской миссии Смирнов назвал план Зеленского по победе Украины бредом
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал план Владимира Зеленского по победе Украины очередным бредом.
Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить план планируется в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
Россия уничтожит всех псов войны
Вчера, 08:00
"План Зеленского - это очередной бред, в который с легкостью поверит разве что президент Байден, чье психическое здоровье вызывает много вопросов", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, свержение режима Зеленского, внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация и денацификация - единственно эффективные условия, при которых возможно достичь стратегической безопасности в европейском регионе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Украина сжигает последние мосты
24 августа, 08:00