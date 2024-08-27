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Зеленский заявил о новом плане войны с Россией - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/plan-1968806107.html
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией - РИА Новости, 27.08.2024
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией
Владимир Зеленский заявил, что хочет в сентябре показать новый план войны с РФ президенту США Джо Байдену, а также считает правильным передать его кандидатам в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:21
2024-08-27T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет в сентябре показать новый план войны с РФ президенту США Джо Байдену, а также считает правильным передать его кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, у Киева есть так называемый "план победы Украины". "Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или нет, будем мы свободны в использовании того, что в этом плане или нет. Думаю, что в сентябре представлю план ему на встрече, и, думаю, будет правильным передать этот план Камале Харрис и Трампу", — сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией

Зеленский хочет в сентябре показать Байдену новый план войны с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет в сентябре показать новый план войны с РФ президенту США Джо Байдену, а также считает правильным передать его кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.
По его словам, у Киева есть так называемый "план победы Украины".
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"Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или нет, будем мы свободны в использовании того, что в этом плане или нет. Думаю, что в сентябре представлю план ему на встрече, и, думаю, будет правильным передать этот план Камале Харрис и Трампу", — сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампКамала ХаррисНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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