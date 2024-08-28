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Реставраторы Ленобласти восстановили мозаичное панно мемориала в Монголии

Реставраторы Ленобласти восстановили мозаичное панно мемориала в Монголии - РИА Новости, 28.08.2024

Реставраторы Ленобласти восстановили мозаичное панно мемориала в Монголии

Ленинградские реставраторы завершили в столице Монголии Улан-Баторе восстановление мозаичного панно на мемориальном комплексе Зайсан, посвященном... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:50

2024-08-28T19:50

2024-08-28T19:50

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Ленинградские реставраторы завершили в столице Монголии Улан-Баторе восстановление мозаичного панно на мемориальном комплексе Зайсан, посвященном советско-монгольской победе на Халхин-Голе в 1939 году, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "На плачевное состояние памятника обратила внимание вся делегация Ленобласти во время официального визита в начале 2024 (года - ред.). Тогда договорились с монгольской стороной, что регион восстановит мемориал, а хозяева подключатся к ремонтным работам на лестнице и благоустройству. Сейчас работы подходят к завершению", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что страны вместе хранят память о Победе и взаимопомощи. Ранее первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков посетил Дом-музей Жукова в Улан-Баторе и возложил цветы к памятнику полководцу. Дом-музей был открыт 19 августа 1979 года, в канун празднования 40-й годовщины Победы на реке Халхин-гол. Создание музея и открытие памятника - дань благодарной памяти и поистине всенародной любви к великому полководцу. Славную победу на реке Халхин-Гол монгольский народ навсегда связал с именем героя Георгия Жукова. Учитывая большую значимость работы по сохранению исторической правды и памяти о советско-монгольской боевой славе, Ленинградская область прорабатывала возможности для участия в реставрации мемориального комплекса советским воинам, возведенного в Улан-Баторе на горе Зайсан к 40-летию Сражения на реке Халкин-Гол.

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко