В НАТО нет сторонников идеи сбивать ракеты над Украиной, заявили в Польше
Минобороны Польши: ни одна страна не примет решение сбивать ракеты над Украиной
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Страны НАТО скептически относятся к идее Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству PAP.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО.
"По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения", - сказал Косиняк-Камыш.
При этом он отметил, что с пониманием относится к желанию Зеленского.
"Я не удивляюсь президенту Зеленскому, что он будет призывать к этому, потому что это его роль. Но наша роль - принимать решения, соответствующие интересам польского государства", - подчеркнул министр.
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Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. А советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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