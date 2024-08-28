https://ria.ru/20240828/nato-1968834299.html

Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию

Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию - РИА Новости, 28.08.2024

Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию

Провал киевского "блицкрига" в Курской области и стремительное разложение украинской обороны на "большом" фронте поставили истинных хозяев Украины "на счетчик": РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:00

2024-08-28T08:00

2024-08-28T08:01

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Провал киевского "блицкрига" в Курской области и стремительное разложение украинской обороны на "большом" фронте поставили истинных хозяев Украины "на счетчик": США и НАТО не успевают поставлять на Украину требуемые объемы боеприпасов и техники, которая оперативно выбивается в промышленных масштабах нашими войсками, а Киев не успевает мобилизовывать новых незалежных смертников и рыть окопы все дальше на запад, в то время как ВС России неумолимо идут вперед.Как это было уже многократно продемонстрировано, при возникновении трудностей Запад и Украина с легкостью пересекают высеченные золотом в камне красные линии и всяческие ужасные табу, а также ищут новые и все более изощренные способы нанести России максимальный вред.Последние события, связанные с арестом во Франции основателя Telegram Павла Дурова, показывают, что коллективный Запад решил дать России решающее сражение не на полях Малороссии, а в киберпространстве — где, как они считают, у них более длинные руки.Арест Дурова, которому французская прокуратура инкриминирует половину Уголовного кодекса, безобразия тайфуна Эль-Ниньо и разрушение по пьянке часовни XIV века, вызвал огромный резонанс как в России, так и во всем мире.По этому поводу высказались все — и официальные лица, и медийные персоны, и инфлюенсеры с разным цветом волос, которые эмоционально назвали всю эту катавасию "наступлением темной эры", "посягательством на свободу слова" и "концом свободного интернета". Появилась информация о создании каких-то комитетов по защите Дурова, у французского посольства состоялись неравнодушные пикеты, а дипломатические структуры привычно завозились с заявлениями, запросами и петициями.Все это правильно, гуманитарно и очень хорошо. В конце концов, Дуров имеет в качестве своего пятого (или четвертого?) гражданства российское, и совершенно негоже оставлять нашего на одну пятую гражданина в Бастилии на 20 лет: даже возможность в итоге написать бестселлер "Как я стал русским графом Монте-Кристо" не компенсирует утрату молодости, красоты, накачанного пресса и миллиардов долларов.Однако нужно четко понимать, что целью всей этой спецоперации был не Дуров как таковой и список его якобы прегрешений мог быть абсолютно любым.Известное американское издание вчера взяло в руки стетоскоп и уверенно сделало утверждение, что Дуров оказался за решеткой за нежелание сотрудничать с властями. Иными словами, уголовные обвинения в его адрес являются банальной местью и средством давления.Но возникает вопрос: что же так для французов и американцев (которые со стопроцентной вероятностью стоят за арестом Дурова) намазано медом в Telegram, раз они ради этого готовы смыть в Сену остатки имиджа "свободного мира, построенного на правилах и правах человека" и сделать посмешищем Макрона, который сам является многолетним и хардкорным пользователем такого ужасного, небезопасного и криминального Telegram?Лучик света на эту тему проливает недавний материал от The New York Times, где среди больших и важных блоков текста затерялся один неосторожный абзац: "Арест основателя Telegram высветил непропорционально большую роль мессенджера в самой кровавой войне в Европе со времен Второй мировой. <…> (и) поднял вопросы о будущем платформы, которая (стала по умолчанию) формировать восприятие публикой войны России против Украины". По мнению экспертов издания, Telegram стал, по сути, главной информационной площадкой по конфликту на Украине как в России, так и в Незалежной, которой ежедневно пользуются десятки миллионов человек, а кроме того, Telegram стал одним из самых важных средств передачи сугубо военной информации как для ВСУ, так и для ВС России.И тут не надо быть гением-миллионером, чтобы понять возможности, открывающиеся перед теми, кто может формировать мнения, настроения и мораль воюющих сторон, одной кнопкой устраивать панику и хаос на огромных территориях, а также получать доступ к важнейшей военной информации, которая может решить исход критических сражений и даже самого конфликта. Спикер Госдумы Володин не стал использовать гуманитарные экивоки и прямо заявил, что "за арестом Дурова стоит Вашингтон", чьи уши и интересы торчат из этого дела за версту.Еврокомиссары, которые ранее изо всей мочи вопили, что арест того же Навального "неприемлем для Европы и всего мирового сообщества, которое верит в защиту прав человека и базовых свобод", теперь прекрасно знают, чье мясо съели: пресс-служба Еврокомиссии заявила, что "ЕК не комментирует задержание Дурова во Франции", считая произошедшее "национальным расследованием".С этими пассажирами все ясно, как всегда.Но неясно лишь одно: ну зачем, зачем Павел Дуров совершил дурость и поперся в Париж, зная, что его могут арестовать?В таких случаях, как говорят умные хозяйки, в равных пропорциях смешивается слепота, глупость и гордыня.Похоже, Дуров искренне поверил, что его известность, харизма и миллионы на самом деле сделали его неприкосновенным и "гражданином мира", который может сидеть на золотом заборе между воюющими сторонами. Он поверил, что есть такое понятие, как "полностью свободный интернет", и что в экзистенциальном конфликте между двумя мирами можно быть некоей нейтральной, третьей стороной. Он поверил, что французский паспорт и новое имя (а вы знали, что Дуров во Франции в апреле 2023 года официально поменял имя на Paul du Rove?) сделают его своим.Не сделали. Как сказал бы Тарас Бульба: "Ну что, Павло, помог тебе хруст французской булки?"И теперь именно Россия, которую Дуров провозглашал душительницей свобод и всячески поливал нехорошими вещами, борется за его освобождение.Наверное, мы тоже наивны и верим: французский гражданин Поль ду Ров вспомнит и поймет, что он русский.А значит, свой для нас и смертельный враг для них.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html

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аналитика, в мире, россия, украина, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции