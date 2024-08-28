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Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию - РИА Новости, 28.08.2024
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08:00 28.08.2024 (обновлено: 08:01 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/nato-1968834299.html
Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию
Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию - РИА Новости, 28.08.2024
Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию
Провал киевского "блицкрига" в Курской области и стремительное разложение украинской обороны на "большом" фронте поставили истинных хозяев Украины "на счетчик": РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:00
2024-08-28T08:01
аналитика
в мире
россия
украина
франция
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968769098_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_9ff958c0bc27ad2466522492f3148d27.jpg
Провал киевского "блицкрига" в Курской области и стремительное разложение украинской обороны на "большом" фронте поставили истинных хозяев Украины "на счетчик": США и НАТО не успевают поставлять на Украину требуемые объемы боеприпасов и техники, которая оперативно выбивается в промышленных масштабах нашими войсками, а Киев не успевает мобилизовывать новых незалежных смертников и рыть окопы все дальше на запад, в то время как ВС России неумолимо идут вперед.Как это было уже многократно продемонстрировано, при возникновении трудностей Запад и Украина с легкостью пересекают высеченные золотом в камне красные линии и всяческие ужасные табу, а также ищут новые и все более изощренные способы нанести России максимальный вред.Последние события, связанные с арестом во Франции основателя Telegram Павла Дурова, показывают, что коллективный Запад решил дать России решающее сражение не на полях Малороссии, а в киберпространстве — где, как они считают, у них более длинные руки.Арест Дурова, которому французская прокуратура инкриминирует половину Уголовного кодекса, безобразия тайфуна Эль-Ниньо и разрушение по пьянке часовни XIV века, вызвал огромный резонанс как в России, так и во всем мире.По этому поводу высказались все — и официальные лица, и медийные персоны, и инфлюенсеры с разным цветом волос, которые эмоционально назвали всю эту катавасию "наступлением темной эры", "посягательством на свободу слова" и "концом свободного интернета". Появилась информация о создании каких-то комитетов по защите Дурова, у французского посольства состоялись неравнодушные пикеты, а дипломатические структуры привычно завозились с заявлениями, запросами и петициями.Все это правильно, гуманитарно и очень хорошо. В конце концов, Дуров имеет в качестве своего пятого (или четвертого?) гражданства российское, и совершенно негоже оставлять нашего на одну пятую гражданина в Бастилии на 20 лет: даже возможность в итоге написать бестселлер "Как я стал русским графом Монте-Кристо" не компенсирует утрату молодости, красоты, накачанного пресса и миллиардов долларов.Однако нужно четко понимать, что целью всей этой спецоперации был не Дуров как таковой и список его якобы прегрешений мог быть абсолютно любым.Известное американское издание вчера взяло в руки стетоскоп и уверенно сделало утверждение, что Дуров оказался за решеткой за нежелание сотрудничать с властями. Иными словами, уголовные обвинения в его адрес являются банальной местью и средством давления.Но возникает вопрос: что же так для французов и американцев (которые со стопроцентной вероятностью стоят за арестом Дурова) намазано медом в Telegram, раз они ради этого готовы смыть в Сену остатки имиджа "свободного мира, построенного на правилах и правах человека" и сделать посмешищем Макрона, который сам является многолетним и хардкорным пользователем такого ужасного, небезопасного и криминального Telegram?Лучик света на эту тему проливает недавний материал от The New York Times, где среди больших и важных блоков текста затерялся один неосторожный абзац: "Арест основателя Telegram высветил непропорционально большую роль мессенджера в самой кровавой войне в Европе со времен Второй мировой. &lt;…&gt; (и) поднял вопросы о будущем платформы, которая (стала по умолчанию) формировать восприятие публикой войны России против Украины". По мнению экспертов издания, Telegram стал, по сути, главной информационной площадкой по конфликту на Украине как в России, так и в Незалежной, которой ежедневно пользуются десятки миллионов человек, а кроме того, Telegram стал одним из самых важных средств передачи сугубо военной информации как для ВСУ, так и для ВС России.И тут не надо быть гением-миллионером, чтобы понять возможности, открывающиеся перед теми, кто может формировать мнения, настроения и мораль воюющих сторон, одной кнопкой устраивать панику и хаос на огромных территориях, а также получать доступ к важнейшей военной информации, которая может решить исход критических сражений и даже самого конфликта. Спикер Госдумы Володин не стал использовать гуманитарные экивоки и прямо заявил, что "за арестом Дурова стоит Вашингтон", чьи уши и интересы торчат из этого дела за версту.Еврокомиссары, которые ранее изо всей мочи вопили, что арест того же Навального "неприемлем для Европы и всего мирового сообщества, которое верит в защиту прав человека и базовых свобод", теперь прекрасно знают, чье мясо съели: пресс-служба Еврокомиссии заявила, что "ЕК не комментирует задержание Дурова во Франции", считая произошедшее "национальным расследованием".С этими пассажирами все ясно, как всегда.Но неясно лишь одно: ну зачем, зачем Павел Дуров совершил дурость и поперся в Париж, зная, что его могут арестовать?В таких случаях, как говорят умные хозяйки, в равных пропорциях смешивается слепота, глупость и гордыня.Похоже, Дуров искренне поверил, что его известность, харизма и миллионы на самом деле сделали его неприкосновенным и "гражданином мира", который может сидеть на золотом заборе между воюющими сторонами. Он поверил, что есть такое понятие, как "полностью свободный интернет", и что в экзистенциальном конфликте между двумя мирами можно быть некоей нейтральной, третьей стороной. Он поверил, что французский паспорт и новое имя (а вы знали, что Дуров во Франции в апреле 2023 года официально поменял имя на Paul du Rove?) сделают его своим.Не сделали. Как сказал бы Тарас Бульба: "Ну что, Павло, помог тебе хруст французской булки?"И теперь именно Россия, которую Дуров провозглашал душительницей свобод и всячески поливал нехорошими вещами, борется за его освобождение.Наверное, мы тоже наивны и верим: французский гражданин Поль ду Ров вспомнит и поймет, что он русский.А значит, свой для нас и смертельный враг для них.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html
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Кирилл Стрельников
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аналитика, в мире, россия, украина, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Аналитика, В мире, Россия, Украина, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции

Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Провал киевского "блицкрига" в Курской области и стремительное разложение украинской обороны на "большом" фронте поставили истинных хозяев Украины "на счетчик": США и НАТО не успевают поставлять на Украину требуемые объемы боеприпасов и техники, которая оперативно выбивается в промышленных масштабах нашими войсками, а Киев не успевает мобилизовывать новых незалежных смертников и рыть окопы все дальше на запад, в то время как ВС России неумолимо идут вперед.
Как это было уже многократно продемонстрировано, при возникновении трудностей Запад и Украина с легкостью пересекают высеченные золотом в камне красные линии и всяческие ужасные табу, а также ищут новые и все более изощренные способы нанести России максимальный вред.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил
27 августа, 08:00
Последние события, связанные с арестом во Франции основателя Telegram Павла Дурова, показывают, что коллективный Запад решил дать России решающее сражение не на полях Малороссии, а в киберпространстве — где, как они считают, у них более длинные руки.
Арест Дурова, которому французская прокуратура инкриминирует половину Уголовного кодекса, безобразия тайфуна Эль-Ниньо и разрушение по пьянке часовни XIV века, вызвал огромный резонанс как в России, так и во всем мире.
По этому поводу высказались все — и официальные лица, и медийные персоны, и инфлюенсеры с разным цветом волос, которые эмоционально назвали всю эту катавасию "наступлением темной эры", "посягательством на свободу слова" и "концом свободного интернета". Появилась информация о создании каких-то комитетов по защите Дурова, у французского посольства состоялись неравнодушные пикеты, а дипломатические структуры привычно завозились с заявлениями, запросами и петициями.
Все это правильно, гуманитарно и очень хорошо. В конце концов, Дуров имеет в качестве своего пятого (или четвертого?) гражданства российское, и совершенно негоже оставлять нашего на одну пятую гражданина в Бастилии на 20 лет: даже возможность в итоге написать бестселлер "Как я стал русским графом Монте-Кристо" не компенсирует утрату молодости, красоты, накачанного пресса и миллиардов долларов.
Однако нужно четко понимать, что целью всей этой спецоперации был не Дуров как таковой и список его якобы прегрешений мог быть абсолютно любым.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
Известное американское издание вчера взяло в руки стетоскоп и уверенно сделало утверждение, что Дуров оказался за решеткой за нежелание сотрудничать с властями. Иными словами, уголовные обвинения в его адрес являются банальной местью и средством давления.
Но возникает вопрос: что же так для французов и американцев (которые со стопроцентной вероятностью стоят за арестом Дурова) намазано медом в Telegram, раз они ради этого готовы смыть в Сену остатки имиджа "свободного мира, построенного на правилах и правах человека" и сделать посмешищем Макрона, который сам является многолетним и хардкорным пользователем такого ужасного, небезопасного и криминального Telegram?
Лучик света на эту тему проливает недавний материал от The New York Times, где среди больших и важных блоков текста затерялся один неосторожный абзац: "Арест основателя Telegram высветил непропорционально большую роль мессенджера в самой кровавой войне в Европе со времен Второй мировой. <…> (и) поднял вопросы о будущем платформы, которая (стала по умолчанию) формировать восприятие публикой войны России против Украины". По мнению экспертов издания, Telegram стал, по сути, главной информационной площадкой по конфликту на Украине как в России, так и в Незалежной, которой ежедневно пользуются десятки миллионов человек, а кроме того, Telegram стал одним из самых важных средств передачи сугубо военной информации как для ВСУ, так и для ВС России.
И тут не надо быть гением-миллионером, чтобы понять возможности, открывающиеся перед теми, кто может формировать мнения, настроения и мораль воюющих сторон, одной кнопкой устраивать панику и хаос на огромных территориях, а также получать доступ к важнейшей военной информации, которая может решить исход критических сражений и даже самого конфликта. Спикер Госдумы Володин не стал использовать гуманитарные экивоки и прямо заявил, что "за арестом Дурова стоит Вашингтон", чьи уши и интересы торчат из этого дела за версту.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
27 августа, 08:00
Еврокомиссары, которые ранее изо всей мочи вопили, что арест того же Навального "неприемлем для Европы и всего мирового сообщества, которое верит в защиту прав человека и базовых свобод", теперь прекрасно знают, чье мясо съели: пресс-служба Еврокомиссии заявила, что "ЕК не комментирует задержание Дурова во Франции", считая произошедшее "национальным расследованием".
С этими пассажирами все ясно, как всегда.
Но неясно лишь одно: ну зачем, зачем Павел Дуров совершил дурость и поперся в Париж, зная, что его могут арестовать?
В таких случаях, как говорят умные хозяйки, в равных пропорциях смешивается слепота, глупость и гордыня.
Похоже, Дуров искренне поверил, что его известность, харизма и миллионы на самом деле сделали его неприкосновенным и "гражданином мира", который может сидеть на золотом заборе между воюющими сторонами. Он поверил, что есть такое понятие, как "полностью свободный интернет", и что в экзистенциальном конфликте между двумя мирами можно быть некоей нейтральной, третьей стороной. Он поверил, что французский паспорт и новое имя (а вы знали, что Дуров во Франции в апреле 2023 года официально поменял имя на Paul du Rove?) сделают его своим.
Не сделали. Как сказал бы Тарас Бульба: "Ну что, Павло, помог тебе хруст французской булки?"
И теперь именно Россия, которую Дуров провозглашал душительницей свобод и всячески поливал нехорошими вещами, борется за его освобождение.
Наверное, мы тоже наивны и верим: французский гражданин Поль ду Ров вспомнит и поймет, что он русский.
А значит, свой для нас и смертельный враг для них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Европа испугалась, что Россия занимает ее место
27 августа, 08:00
 
АналитикаВ миреРоссияУкраинаФранцияПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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