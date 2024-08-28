https://ria.ru/20240828/minobrnauki-1968919880.html
Минобрнауки направило в вузы новые учебники по истории России
Минобрнауки направило в вузы новые учебники по истории России - РИА Новости, 28.08.2024
Минобрнауки направило в вузы новые учебники по истории России
Обновленные учебники по истории России для студентов, которые обучаются по неисторическим специальностям, уже направлены вузам РФ в электронном виде, заявил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:22
2024-08-28T11:22
2024-08-28T11:31
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обновленные учебники по истории России для студентов, которые обучаются по неисторическим специальностям, уже направлены вузам РФ в электронном виде, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "Текст учебника истории России для неисторических специальностей подготовлен и направлен издательством "Наука" в электронном виде в российские вузы для использования в учебном процессе", - сказал Могилевский, выступая на круглом столе, посвященного Дню знаний. По словам замминистра, учебник включает в себя весь период истории России, начиная с древнейших времен. Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что финальная редакция учебника получила положительное заключение от экспертизы в РАН. В новом учебнике более подробно рассматриваются периоды относительно недавнего прошлого, сделан акцент на истории Великой Отечественной войны, включая установленные судом факты геноцида советского народа, приведены многочисленные примеры героизма советского народа в деле защиты Отечества. Особое внимание уделено событиям Русской весны и специальной военной операции.
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общество, россия, константин могилевский, сергей нарышкин, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Константин Могилевский, Сергей Нарышкин, Российская академия наук, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки направило в вузы новые учебники по истории России
Минобрнауки: учебники истории для неисторических специальностей направлены вузам
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обновленные учебники по истории России для студентов, которые обучаются по неисторическим специальностям, уже направлены вузам РФ в электронном виде, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
"Текст учебника истории России для неисторических специальностей подготовлен и направлен издательством "Наука" в электронном виде в российские вузы для использования в учебном процессе", - сказал Могилевский, выступая на круглом столе, посвященного Дню знаний.
По словам замминистра, учебник включает в себя весь период истории России, начиная с древнейших времен.
Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что финальная редакция учебника получила положительное заключение от экспертизы в РАН.
В новом учебнике более подробно рассматриваются периоды относительно недавнего прошлого, сделан акцент на истории Великой Отечественной войны, включая установленные судом факты геноцида советского народа, приведены многочисленные примеры героизма советского народа в деле защиты Отечества. Особое внимание уделено событиям Русской весны и специальной военной операции.