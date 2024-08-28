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Военный медик рассказал, как спас бойца при эвакуации - РИА Новости, 28.08.2024
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03:53 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/medik-1968873435.html
Военный медик рассказал, как спас бойца при эвакуации
Военный медик рассказал, как спас бойца при эвакуации - РИА Новости, 28.08.2024
Военный медик рассказал, как спас бойца при эвакуации
Военный медик "Южной" группировки войск с позывным "Поэт" при эвакуации из села Никольское (ДНР) полчаса держал пальцами артерию бойца в трясущемся "Пазике",... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:53
2024-08-28T03:53
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Военный медик "Южной" группировки войск с позывным "Поэт" при эвакуации из села Никольское (ДНР) полчаса держал пальцами артерию бойца в трясущемся "Пазике", чтобы его спасти, об этом в День военного медика (28 августа) военный фельдшер сам рассказал корреспонденту РИА Новости. "Ранение было в паховую область с повреждением мочевого пузыря. Наложить жгут возможности не было, поэтому пришлось делать ручное прижатие в то время, пока доставляли до госпиталя", - рассказал "Поэт". По словам военного медика, все факторы сложились для бойца удачно и, несмотря на сложность ситуации, удалось спасти ему жизнь и восстановить функционирование половых органов в области поражения. "Было тяжело, но она (артерия) была не полностью перебита, бедренная артерия. И повезло то, что все-таки был осколок, и он прижег края. В этот момент помогли все факторы, которые были. Полностью в результате человека спасли, в том числе и восстановление мочевого пузыря. Все функционирует. Многие не придают этому значение, но мочевой пузырь – это все инфекции, которые поражают организм", – рассказал "Поэт". По словам военного фельдшера, везти бойца и прижимать артерию пришлось около получаса, именно столько заняла эвакуация. "Мы его везли около получаса, но опять скажу, что были сопутствующие факторы, которые помогли. Но тут как бы… Они либо есть, либо их нет, и главное - самому не теряться. Если ты этого не сделаешь, то никакой осколок, который прижег рану, не поможет", - рассказал фельдшер. "Поэт" также описал свои эмоции после спасения сослуживца. "Как только довез, из меня силы как будто ушли полностью, ну и какое-то счастье что ли", - прокомментировал он. По его словам, боец ВС РФ, которого он спас, получил осколочное ранение на угледарском направлении в районе села Никольское.
https://ria.ru/20240820/vrachi-1967220937.html
https://ria.ru/20240828/voennye_mediki-1968478938.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Военный медик рассказал, как спас бойца при эвакуации

Военврач группировки "Юг" полчаса держал артерию пальцами, чтобы спасти бойца

© Минобороны России/TelegramВоенный врач
Военный врач - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Минобороны России/Telegram
Военный врач. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Военный медик "Южной" группировки войск с позывным "Поэт" при эвакуации из села Никольское (ДНР) полчаса держал пальцами артерию бойца в трясущемся "Пазике", чтобы его спасти, об этом в День военного медика (28 августа) военный фельдшер сам рассказал корреспонденту РИА Новости.
"Ранение было в паховую область с повреждением мочевого пузыря. Наложить жгут возможности не было, поэтому пришлось делать ручное прижатие в то время, пока доставляли до госпиталя", - рассказал "Поэт".
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По словам военного медика, все факторы сложились для бойца удачно и, несмотря на сложность ситуации, удалось спасти ему жизнь и восстановить функционирование половых органов в области поражения.
"Было тяжело, но она (артерия) была не полностью перебита, бедренная артерия. И повезло то, что все-таки был осколок, и он прижег края. В этот момент помогли все факторы, которые были. Полностью в результате человека спасли, в том числе и восстановление мочевого пузыря. Все функционирует. Многие не придают этому значение, но мочевой пузырь – это все инфекции, которые поражают организм", – рассказал "Поэт".
По словам военного фельдшера, везти бойца и прижимать артерию пришлось около получаса, именно столько заняла эвакуация.
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"Мы его везли около получаса, но опять скажу, что были сопутствующие факторы, которые помогли. Но тут как бы… Они либо есть, либо их нет, и главное - самому не теряться. Если ты этого не сделаешь, то никакой осколок, который прижег рану, не поможет", - рассказал фельдшер.
"Поэт" также описал свои эмоции после спасения сослуживца.
"Как только довез, из меня силы как будто ушли полностью, ну и какое-то счастье что ли", - прокомментировал он.
По его словам, боец ВС РФ, которого он спас, получил осколочное ранение на угледарском направлении в районе села Никольское.
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