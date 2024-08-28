https://ria.ru/20240828/makron-1969006865.html

Во Франции потребовали отставки Макрона из-за решения по Дурову

Во Франции потребовали отставки Макрона из-за решения по Дурову - РИА Новости, 28.08.2024

Во Франции потребовали отставки Макрона из-за решения по Дурову

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X призвал к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона в связи с арестом основателя РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:45

2024-08-28T15:45

2024-08-28T15:45

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X призвал к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона в связи с арестом основателя соцсети Telegram Павла Дурова."Неужели Макрон приказал бросить в тюрьму Павла Дурова, генерального директора Telegram, потому что он много чего знает? Действительно, поразительная реакция Макрона на его вчерашнем аккаунте X выдает его панику. <…> Макрону должен быть объявлен импичмент!" — написал он.По мнению политика, французский ли дер подчиняется глобальной повестке в этом деле. Он также не исключил. Что Макрон арестовал Дурова, преследуя свои личные интересы."Мы знаем, что правительство Макрона прогнило насквозь!" — резюмировал Филиппо.Задержание основателя TelegramПавла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что предпринимателя поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях.В частности, расследуется причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети. В Париже полагают, что он может быть соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, которые предъявляли законные требования к мессенджеру, заявили в ведомстве.Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают сегодня, 28 августа, в 21:00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Основатель Telegram имеет паспорта России, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

https://ria.ru/20240828/durov-1969004660.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968978268.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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