Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия"
Третий день музыкального конкурса "Новая волна" покажут в эфире "России"
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"Музыкальный конкурс "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В эфире "России" в 23.30 покажут третий решающий конкурсный день "Новой волны - 2024".
"У молодых талантов будет последний шанс показать свое мастерство на сцене "Новой волны - 2024". А перед этим хитами исполнят члены жюри", — рассказали в пресс-службе телеканала.
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
На музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи
На музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
1 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Музыкальный конкурс "Новая волна"
Музыкальный конкурс "Новая волна"
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
"Новая волна" в Сочи
"Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Выступление на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи
Выступление на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Выступление на конкурсе "Новая волна" в Сочи
Выступление на конкурсе "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 5
На музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
1 из 5
Музыкальный конкурс "Новая волна"
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 5
"Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 5
Выступление на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 5
Выступление на конкурсе "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 5
На сцену выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Матвиенко, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ани Лорак и специальный гость вечера – Александр Иванов и группа "Рондо". Игорь Крутой подготовил необычный музыкальный номер с поэтессой Анной Егоян.
По итогу второго конкурсного дня наивысшие 80 баллов – все десятки от жюри – получила Аnahit Hakobyan (Армения), а тройку замыкают два ярких бывших участника шоу "Ну-ка, все вместе!": Хвича Лукка (Грузия) – 73 балла, и Эрик Панич (Россия) – 71 балл.
Жюри впечатлило исполнение дуэта из России "Карманный томик".
"В плане популярной музыки они, возможно, более всех близки к направлению, к жанру. Я думаю, что, если они будут также развиваться в этой стилистике и далее, у них будет народ в зале на концертах!" — отметил Игорь Крутой.
Николай Басков отдал свои десять баллов только двум конкурсантам – Хвиче Лукка и Анаит Акобян.
"Невозможно предугадать фаворитов жюри, так как оценки конкурсантам они ставят каждый день разные. Как распределятся баллы в этот раз – узнаем сегодня вечером", — пояснили на телеканале "Россия".
Конкурсную часть будут вести актриса Аглая Шиловская и Игорь Лантратов.
"Новая волна" в Сочи: открытие главного музыкального конкурса
23 августа, 16:41