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Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия" - РИА Новости, 28.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:24 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/konkurs-1968750474.html
Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия"
Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия" - РИА Новости, 28.08.2024
Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия"
В эфире "России" в 23.30 покажут третий решающий конкурсный день "Новой волны - 2024". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:24
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В эфире "России" в 23.30 покажут третий решающий конкурсный день "Новой волны - 2024". "У молодых талантов будет последний шанс показать свое мастерство на сцене "Новой волны - 2024". А перед этим хитами исполнят члены жюри", — рассказали в пресс-службе телеканала.На сцену выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Матвиенко, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ани Лорак и специальный гость вечера – Александр Иванов и группа "Рондо". Игорь Крутой подготовил необычный музыкальный номер с поэтессой Анной Егоян.По итогу второго конкурсного дня наивысшие 80 баллов – все десятки от жюри – получила Аnahit Hakobyan (Армения), а тройку замыкают два ярких бывших участника шоу "Ну-ка, все вместе!": Хвича Лукка (Грузия) – 73 балла, и Эрик Панич (Россия) – 71 балл. Жюри впечатлило исполнение дуэта из России "Карманный томик". "В плане популярной музыки они, возможно, более всех близки к направлению, к жанру. Я думаю, что, если они будут также развиваться в этой стилистике и далее, у них будет народ в зале на концертах!" — отметил Игорь Крутой.Николай Басков отдал свои десять баллов только двум конкурсантам – Хвиче Лукка и Анаит Акобян. "Невозможно предугадать фаворитов жюри, так как оценки конкурсантам они ставят каждый день разные. Как распределятся баллы в этот раз – узнаем сегодня вечером", — пояснили на телеканале "Россия".Конкурсную часть будут вести актриса Аглая Шиловская и Игорь Лантратов.
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новости культуры, игорь крутой, что посмотреть , филипп киркоров, николай басков, россия, сочи, новая волна, музыка
Культура, Новости культуры, Игорь Крутой, что посмотреть , Филипп Киркоров, Николай Басков, Россия, Сочи, Новая волна, Музыка
Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия"

Третий день музыкального конкурса "Новая волна" покажут в эфире "России"

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"Музыкальный конкурс "Новая волна" в Сочи
Музыкальный конкурс Новая волна в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В эфире "России" в 23.30 покажут третий решающий конкурсный день "Новой волны - 2024".
"У молодых талантов будет последний шанс показать свое мастерство на сцене "Новой волны - 2024". А перед этим хитами исполнят члены жюри", — рассказали в пресс-службе телеканала.
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

На музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи

Музыкальный конкурс Новая волна в Сочи

На музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
1 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Музыкальный конкурс "Новая волна"

Музыкальный конкурс Новая волна в Сочи

Музыкальный конкурс "Новая волна"

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

"Новая волна" в Сочи

Музыкальный конкурс Новая волна в Сочи

"Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Выступление на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи

Музыкальный конкурс Новая волна в Сочи

Выступление на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Выступление на конкурсе "Новая волна" в Сочи

Музыкальный конкурс Новая волна в Сочи

Выступление на конкурсе "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 5

На музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
1 из 5

Музыкальный конкурс "Новая волна"

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 5

"Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 5

Выступление на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 5

Выступление на конкурсе "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 5
На сцену выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Матвиенко, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ани Лорак и специальный гость вечера – Александр Иванов и группа "Рондо". Игорь Крутой подготовил необычный музыкальный номер с поэтессой Анной Егоян.
По итогу второго конкурсного дня наивысшие 80 баллов – все десятки от жюри – получила Аnahit Hakobyan (Армения), а тройку замыкают два ярких бывших участника шоу "Ну-ка, все вместе!": Хвича Лукка (Грузия) – 73 балла, и Эрик Панич (Россия) – 71 балл.
Жюри впечатлило исполнение дуэта из России "Карманный томик".
"В плане популярной музыки они, возможно, более всех близки к направлению, к жанру. Я думаю, что, если они будут также развиваться в этой стилистике и далее, у них будет народ в зале на концертах!" — отметил Игорь Крутой.
Николай Басков отдал свои десять баллов только двум конкурсантам – Хвиче Лукка и Анаит Акобян.
"Невозможно предугадать фаворитов жюри, так как оценки конкурсантам они ставят каждый день разные. Как распределятся баллы в этот раз – узнаем сегодня вечером", — пояснили на телеканале "Россия".
Конкурсную часть будут вести актриса Аглая Шиловская и Игорь Лантратов.
Открытие конкурса Новая волна - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Новая волна" в Сочи: открытие главного музыкального конкурса
23 августа, 16:41
 
КультураНовости культурыИгорь Крутойчто посмотретьФилипп КиркоровНиколай БасковРоссияСочиНовая волнаМузыка
 
 
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