https://ria.ru/20240828/konkurs-1968750474.html

Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия"

Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия" - РИА Новости, 28.08.2024

Решающий конкурсный день "Новой волны" покажут на телеканале "Россия"

В эфире "России" в 23.30 покажут третий решающий конкурсный день "Новой волны - 2024". РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:24

2024-08-28T05:24

2024-08-28T05:24

культура

новости культуры

игорь крутой

что посмотреть

филипп киркоров

николай басков

россия

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968753306_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_663bb65ea8368b1b90db2512faefcd89.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В эфире "России" в 23.30 покажут третий решающий конкурсный день "Новой волны - 2024". "У молодых талантов будет последний шанс показать свое мастерство на сцене "Новой волны - 2024". А перед этим хитами исполнят члены жюри", — рассказали в пресс-службе телеканала.На сцену выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Матвиенко, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ани Лорак и специальный гость вечера – Александр Иванов и группа "Рондо". Игорь Крутой подготовил необычный музыкальный номер с поэтессой Анной Егоян.По итогу второго конкурсного дня наивысшие 80 баллов – все десятки от жюри – получила Аnahit Hakobyan (Армения), а тройку замыкают два ярких бывших участника шоу "Ну-ка, все вместе!": Хвича Лукка (Грузия) – 73 балла, и Эрик Панич (Россия) – 71 балл. Жюри впечатлило исполнение дуэта из России "Карманный томик". "В плане популярной музыки они, возможно, более всех близки к направлению, к жанру. Я думаю, что, если они будут также развиваться в этой стилистике и далее, у них будет народ в зале на концертах!" — отметил Игорь Крутой.Николай Басков отдал свои десять баллов только двум конкурсантам – Хвиче Лукка и Анаит Акобян. "Невозможно предугадать фаворитов жюри, так как оценки конкурсантам они ставят каждый день разные. Как распределятся баллы в этот раз – узнаем сегодня вечером", — пояснили на телеканале "Россия".Конкурсную часть будут вести актриса Аглая Шиловская и Игорь Лантратов.

https://ria.ru/20240823/konkurs-1968079922.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, игорь крутой, что посмотреть , филипп киркоров, николай басков, россия, сочи, новая волна, музыка