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Эрдоган принял американского посла, которому "закрыл двери" в прошлом году - РИА Новости, 28.08.2024
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17:41 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/erdogan-1969038102.html
Эрдоган принял американского посла, которому "закрыл двери" в прошлом году
Эрдоган принял американского посла, которому "закрыл двери" в прошлом году - РИА Новости, 28.08.2024
Эрдоган принял американского посла, которому "закрыл двери" в прошлом году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка, которому ранее "закрыл свои... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:41
2024-08-28T17:41
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
энтони блинкен
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка, которому ранее "закрыл свои двери". В апреле 2023 года Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре - после встречи американского посла с тогдашним соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган подчеркнул, что двери его резиденции "закрыты" для посла, тот "больше не сможет войти". Примечательно, что впоследствии Флейк участвовал на инаугурации Эрдогана и на приёме в резиденции турецкого лидера в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию. "Президент Эрдоган принял посла США в Анкаре Джеффа Флейка", - передал гостелеканал TRT Haber, поделившись фото с приёма. Флейк завершает свою дипломатическую миссию в Турции 1 сентября.
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сша
турция
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в мире, сша, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, энтони блинкен
В мире, США, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Энтони Блинкен
Эрдоган принял американского посла, которому "закрыл двери" в прошлом году

Эрдоган принял посла США Флейка, с которым отказался встречаться в 2023 году

© Фото : сайт Президента ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : сайт Президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка, которому ранее "закрыл свои двери".
В апреле 2023 года Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре - после встречи американского посла с тогдашним соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган подчеркнул, что двери его резиденции "закрыты" для посла, тот "больше не сможет войти".
Примечательно, что впоследствии Флейк участвовал на инаугурации Эрдогана и на приёме в резиденции турецкого лидера в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию.
"Президент Эрдоган принял посла США в Анкаре Джеффа Флейка", - передал гостелеканал TRT Haber, поделившись фото с приёма.
Флейк завершает свою дипломатическую миссию в Турции 1 сентября.
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В миреСШАТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуЭнтони Блинкен
 
 
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