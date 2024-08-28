https://ria.ru/20240828/erdogan-1969038102.html

Эрдоган принял американского посла, которому "закрыл двери" в прошлом году

Эрдоган принял американского посла, которому "закрыл двери" в прошлом году - РИА Новости, 28.08.2024

Эрдоган принял американского посла, которому "закрыл двери" в прошлом году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка, которому ранее "закрыл свои... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:41

2024-08-28T17:41

2024-08-28T17:41

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анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

энтони блинкен

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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка, которому ранее "закрыл свои двери". В апреле 2023 года Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре - после встречи американского посла с тогдашним соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган подчеркнул, что двери его резиденции "закрыты" для посла, тот "больше не сможет войти". Примечательно, что впоследствии Флейк участвовал на инаугурации Эрдогана и на приёме в резиденции турецкого лидера в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию. "Президент Эрдоган принял посла США в Анкаре Джеффа Флейка", - передал гостелеканал TRT Haber, поделившись фото с приёма. Флейк завершает свою дипломатическую миссию в Турции 1 сентября.

https://ria.ru/20240428/erdogan-1942911588.html

сша

турция

анкара (провинция)

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в мире, сша, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, энтони блинкен