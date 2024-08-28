https://ria.ru/20240828/eksport-1968977670.html

"Мой экспорт": выход на внешние рынки в два клика

"Мой экспорт": выход на внешние рынки в два клика - РИА Новости, 28.08.2024

"Мой экспорт": выход на внешние рынки в два клика

Кто из предпринимателей, открывая свое дело, не мечтает о выходе на международные рынки? О заключении долгосрочных договоров на длительные поставки? Многие,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:11

2024-08-28T17:11

2024-08-28T17:11

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Кто из предпринимателей, открывая свое дело, не мечтает о выходе на международные рынки? О заключении долгосрочных договоров на длительные поставки? Многие, правда, полагают, что это – недостижимая мечта. И зря…С 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Нацпроектом предусмотрены меры государственной поддержки предпринимателей, которые занимаются или только планируют заняться внешнеэкономической деятельностью.В 2020 году была запущена цифровая платформа "Мой экспорт", где компании не просто могут проконсультироваться, но и оформить нужные документы, заявки на господдержку, причем делают все это в режиме "одного окна".Давайте посмотрим на примерах, как же работает платформа "Мой экспорт".Истории успехаКомпания "Европродукт" из Подмосковья производит пищевые продукты японской и паназиатской кухни, уточнили в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ). С 2020 года начала внешнеэкономическую деятельность – стала продавать свои товары за рубежом. Сейчас компания присутствует в 16 странах, где ее продукцию знают, любят и заказывают.Компания оказалась одной из первых, кто пришел на цифровую платформу "Мой экспорт"."Мы начинали работать с Российским экспортным центром, когда еще заявку надо было заполнять и отправлять по электронной почте. Но и тогда это не доставило особых сложностей. Сейчас оформить обращение можно буквально в два клика, и это, безусловно, очень удобно", - говорят в компании.Благодаря услугам РЭЦ в прошлом году организация нарастила экспортные продажи только в странах ЕАЭС на 30%. В ближайшем будущем география экспорта расширится еще больше – приоритет отдается направлениям Индии и Африки.Еще один пример – компания "Фамильный текстиль" из Новосибирска. Сибиряки производят ортопедические подушки. Для того, чтобы разработать эту технологию, управляющий предприятия Сергей Загуляев годами посещал больницы, общался с пациентами, медперсоналом, участвовал в научных конференциях.Экспортом сибиряки занялись в 2020 году. При этом они получили поддержку от государства по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". В прошлом году компания заключила девять экспортных контрактов."Мы решили заняться экспортом благодаря поддержке, которую оказывает государство нам и подобным нам предприятиям. Доступность необходимой информации по запросам, возможность обучения и сопровождения кураторами в полевых исследованиях стали стимулом для развития нашего экспорта. Программа продвижения “Сделано в России” побудила нас пересмотреть весь процесс производства нашей выпускаемой продукции. Мы перестроились и сейчас основной акцент делаем на экспорте", – сказал Загуляев.Успехи и перспективыЭто лишь две истории. А сколько их еще! Ведь на цифровой платформе "Мой экспорт" на август 2024 года зарегистрировано более 33 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кто-то из них уже достиг успеха, кто-то – только делает первые шаги. Пользователям на платформе к заказу сейчас доступны 126 услуг.Платформа появилась по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Над появлением платформы совместно с РЭЦ работали 11 профильных министерств, федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений, в том числе Минпромторг России, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФТС и ФНС.Платформа "Мой экспорт" создана для того, чтобы перевести документацию из бумажного вида в электронный и упростить доступ экспортеров к государственным сервисам и мерам поддержки. Необходимую услугу предприниматель может получить буквально в несколько кликов. Кроме того, платформа предлагает инструменты для анализа и прогнозирования спроса на продукцию на различных рынках, что помогает выстраивать эффективную стратегию.Платформа нацелена на минимизацию бумажной волокиты, ускорение процессов и повышение их прозрачности, избавляя пользователей от необходимости многократного ввода одних и тех же данных. Для получения услуг не требуется представлять бумажные документы или их сканы. Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России. Все, что нужно — просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться в экосистеме. По данным РЭЦ, более 5800 компаний зарегистрировались на цифровой платформе "Мой экспорт" за первое полугодие 2024 года. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Через экосистему предпринимателям оказано более 760 тысяч услуг."Наша платформа постоянно совершенствуется, и мы ожидаем, что количество пользователей будет продолжать расти. Новые функции привлекают все больше пользователей, которые остаются благодаря полезности нашей экосистемы", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Обращение на платформу "Мой экспорт" позволяет экспортеру полностью сосредоточиться на решении бизнес-задач, освободившись от рутинных и операционных процессов. Это особенно актуально для компаний малого и среднего предпринимательства, которые в основном и пользуются платформой. Теперь нет нужды тратить время на посещение ведомств и сбор кип бумаг для одной заявки.Найти новых партнеров и выйти на рынки сбыта помогает международный экспортный форум "Сделано в России". Он – одна из мер поддержки бизнеса по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Форум пройдет 14 октября в конгресс-центре "Центр международной торговли в Москве". Регистрация уже стартовала на официальном сайте.

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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