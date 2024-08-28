https://ria.ru/20240828/ekspert-1969005512.html
Эксперт дал рекомендации пользователям Telegram
Эксперт дал рекомендации пользователям Telegram - РИА Новости, 28.08.2024
Эксперт дал рекомендации пользователям Telegram
Приложение Telegram вряд ли сейчас будет удалено из App Store; однако пользователям для защиты все же следует сделать резервную копию данных, удалить... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:41
2024-08-28T15:41
2024-08-28T15:41
париж
франция
павел дуров
владимир зыков
андрей рогозов
telegram
задержание павла дурова во франции
технологии
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Приложение Telegram вряд ли сейчас будет удалено из App Store; однако пользователям для защиты все же следует сделать резервную копию данных, удалить конфиденциальную переписку и пользоваться секретными чатами, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. "Сейчас ждать удаления из магазина приложений не стоит, ибо тогда смысл ареста теряется", - сказал он, комментируя возможность удаления Telegram из App Store после задержания во Франции его основателя Павла Дурова. "Зачем им будет нужен человек, чей сервис недоступен в их стране? Поэтому сейчас удалять нет смысла", - пояснил эксперт свое мнение. "Пользователям надо успокоиться, сделать бэкап данных (сохранить резервную копию на локальном или удаленном носителе - ред.), удалить конфиденциальную переписку, дальше спокойно пользоваться для приватности общения секретными чатами. В них сквозное шифрование, то есть данные хранятся не на сервере, а на смартфонах конечных пользователей", - советует Зыков. Вместе с тем он признал, что задержание Дурова влияет на жизнь мессенджера: "Криптовалюта TON падает. Люди не понимают, что происходит". При этом сотрудники платформы продолжают свою работу. Эксперт предположил, что в случае ареста Дурова управление мессенджером может временно перейти к вице-президенту Telegram Илье Перекопскому или к экс-главе "ВКонтакте" Андрею Рогозову, который в 2022 году присоединился к блокчейн-проекту TON от Telegram. Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрениями в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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париж, франция, павел дуров, владимир зыков, андрей рогозов, telegram, задержание павла дурова во франции, технологии
Париж, Франция, Павел Дуров, Владимир Зыков, Андрей Рогозов, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Технологии
Эксперт дал рекомендации пользователям Telegram
Эксперт порекомендовал пользователям Telegram сделать копии и удалить переписки
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Приложение Telegram вряд ли сейчас будет удалено из App Store; однако пользователям для защиты все же следует сделать резервную копию данных, удалить конфиденциальную переписку и пользоваться секретными чатами, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Сейчас ждать удаления из магазина приложений не стоит, ибо тогда смысл ареста теряется", - сказал он, комментируя возможность удаления Telegram из App Store после задержания во Франции
его основателя Павла Дурова
.
"Зачем им будет нужен человек, чей сервис недоступен в их стране? Поэтому сейчас удалять нет смысла", - пояснил эксперт свое мнение.
"Пользователям надо успокоиться, сделать бэкап данных (сохранить резервную копию на локальном или удаленном носителе - ред.), удалить конфиденциальную переписку, дальше спокойно пользоваться для приватности общения секретными чатами. В них сквозное шифрование, то есть данные хранятся не на сервере, а на смартфонах конечных пользователей", - советует Зыков.
Вместе с тем он признал, что задержание Дурова влияет на жизнь мессенджера: "Криптовалюта TON падает. Люди не понимают, что происходит". При этом сотрудники платформы продолжают свою работу.
Эксперт предположил, что в случае ареста Дурова управление мессенджером может временно перейти к вице-президенту Telegram Илье Перекопскому или к экс-главе "ВКонтакте" Андрею Рогозову
, который в 2022 году присоединился к блокчейн-проекту TON от Telegram.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа
Ле-Бурже. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрениями в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах.