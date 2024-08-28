https://ria.ru/20240828/ekspert-1969005512.html

Эксперт дал рекомендации пользователям Telegram

Эксперт дал рекомендации пользователям Telegram - РИА Новости, 28.08.2024

Эксперт дал рекомендации пользователям Telegram

Приложение Telegram вряд ли сейчас будет удалено из App Store; однако пользователям для защиты все же следует сделать резервную копию данных, удалить... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:41

2024-08-28T15:41

2024-08-28T15:41

париж

франция

павел дуров

владимир зыков

андрей рогозов

telegram

задержание павла дурова во франции

технологии

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Приложение Telegram вряд ли сейчас будет удалено из App Store; однако пользователям для защиты все же следует сделать резервную копию данных, удалить конфиденциальную переписку и пользоваться секретными чатами, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. "Сейчас ждать удаления из магазина приложений не стоит, ибо тогда смысл ареста теряется", - сказал он, комментируя возможность удаления Telegram из App Store после задержания во Франции его основателя Павла Дурова. "Зачем им будет нужен человек, чей сервис недоступен в их стране? Поэтому сейчас удалять нет смысла", - пояснил эксперт свое мнение. "Пользователям надо успокоиться, сделать бэкап данных (сохранить резервную копию на локальном или удаленном носителе - ред.), удалить конфиденциальную переписку, дальше спокойно пользоваться для приватности общения секретными чатами. В них сквозное шифрование, то есть данные хранятся не на сервере, а на смартфонах конечных пользователей", - советует Зыков. Вместе с тем он признал, что задержание Дурова влияет на жизнь мессенджера: "Криптовалюта TON падает. Люди не понимают, что происходит". При этом сотрудники платформы продолжают свою работу. Эксперт предположил, что в случае ареста Дурова управление мессенджером может временно перейти к вице-президенту Telegram Илье Перекопскому или к экс-главе "ВКонтакте" Андрею Рогозову, который в 2022 году присоединился к блокчейн-проекту TON от Telegram. Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрениями в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/telegram-1968300673.html

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париж, франция, павел дуров, владимир зыков, андрей рогозов, telegram, задержание павла дурова во франции, технологии