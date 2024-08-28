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СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно - РИА Новости, 28.08.2024
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16:10 28.08.2024 (обновлено: 18:30 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/durovy-1969014332.html
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно - РИА Новости, 28.08.2024
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно
Ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:10
2024-08-28T18:30
telegram
париж
франция
в мире
задержание павла дурова во франции
павел дуров
николай дуров
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ. Согласно информации СМИ, ордера были выданы в рамках расследования в Telegram, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры под прикрытием, в ходе которого неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к рассылке порно собственного производства, а также угрозы их публикации в соцсетях. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
https://ria.ru/20240828/telegram-1969006720.html
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telegram, париж, франция, в мире, задержание павла дурова во франции, павел дуров, николай дуров
Telegram, Париж, Франция, В мире, Задержание Павла Дурова во Франции, Павел Дуров, Николай Дуров
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно

СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям в соучастии в сбыте детского порно

© AP Photo / Roman KulikПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Roman Kulik
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ.
Согласно информации СМИ, ордера были выданы в рамках расследования в Telegram, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры под прикрытием, в ходе которого неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к рассылке порно собственного производства, а также угрозы их публикации в соцсетях.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Илья Перекопский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Вице-президент Telegram упоминается в материалах по делу Дуровых, пишут СМИ
Вчера, 15:45
 
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