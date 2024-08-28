https://ria.ru/20240828/durovy-1969014332.html
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно - РИА Новости, 28.08.2024
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно
Ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:10
2024-08-28T16:10
2024-08-28T18:30
telegram
париж
франция
в мире
задержание павла дурова во франции
павел дуров
николай дуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968759876_0:135:2865:1746_1920x0_80_0_0_b61130c92769408abe3da241e56277d5.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ. Согласно информации СМИ, ордера были выданы в рамках расследования в Telegram, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры под прикрытием, в ходе которого неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к рассылке порно собственного производства, а также угрозы их публикации в соцсетях. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
https://ria.ru/20240828/telegram-1969006720.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968759876_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_2e31b5adcb9183c83e6206a7e6ca3bdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, париж, франция, в мире, задержание павла дурова во франции, павел дуров, николай дуров
Telegram, Париж, Франция, В мире, Задержание Павла Дурова во Франции, Павел Дуров, Николай Дуров
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно
СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям в соучастии в сбыте детского порно