https://ria.ru/20240828/durovy-1969014332.html

СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно

СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно - РИА Новости, 28.08.2024

СМИ: ордера на Дуровых выдали по обвинениям по сбыту детского порно

Ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:10

2024-08-28T16:10

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ. Согласно информации СМИ, ордера были выданы в рамках расследования в Telegram, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры под прикрытием, в ходе которого неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к рассылке порно собственного производства, а также угрозы их публикации в соцсетях. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.

https://ria.ru/20240828/telegram-1969006720.html

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