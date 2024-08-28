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СМИ: в Париже отрицают данные о встрече Дурова с Макроном в день задержания - РИА Новости, 28.08.2024
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14:58 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/durov-1968992193.html
СМИ: в Париже отрицают данные о встрече Дурова с Макроном в день задержания
СМИ: в Париже отрицают данные о встрече Дурова с Макроном в день задержания - РИА Новости, 28.08.2024
СМИ: в Париже отрицают данные о встрече Дурова с Макроном в день задержания
Французские СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эммануэля Макрона отрицают, что основатель Telegram Павел Дуров в день задержания... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:58
2024-08-28T14:58
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Французские СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эммануэля Макрона отрицают, что основатель Telegram Павел Дуров в день задержания должен был встретиться с ним. По информации СМИ, Дуров ранее несколько раз встречался с Макроном. При этом, по данным сатирического издания Canard Enchaîné, в ходе задержания основатель Telegram заявил, что его ждут в Елисейском дворце, где у него планировался ужин с президентом. Однако, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации Макрона, это утверждение не соответствует действительности: президента Франции вечером не было в Париже. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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в мире, москва, париж, россия, павел дуров, эммануэль макрон, мария захарова, задержание павла дурова во франции
В мире, Москва, Париж, Россия, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ: в Париже отрицают данные о встрече Дурова с Макроном в день задержания

СМИ: в Париже отрицают, что Дуров в день задержания хотел встретиться с Макроном

© AP Photo / Roman KulikПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Roman Kulik
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Французские СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эммануэля Макрона отрицают, что основатель Telegram Павел Дуров в день задержания должен был встретиться с ним.
По информации СМИ, Дуров ранее несколько раз встречался с Макроном. При этом, по данным сатирического издания Canard Enchaîné, в ходе задержания основатель Telegram заявил, что его ждут в Елисейском дворце, где у него планировался ужин с президентом.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
Однако, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации Макрона, это утверждение не соответствует действительности: президента Франции вечером не было в Париже.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
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Проголосовали:10847
27 августа, 14:55
По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
СМИ рассказали о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова
Вчера, 08:49
 
В миреМоскваПарижРоссияПавел ДуровЭммануэль МакронМария ЗахароваЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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