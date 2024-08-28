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В Дамаске прокомментировали задержание Дурова

В Дамаске прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 28.08.2024

В Дамаске прокомментировали задержание Дурова

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является попыткой западных стран, прежде всего США, навязать приложению западную повестку, заявил РИА... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T04:38

2024-08-28T04:38

2024-08-28T04:39

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ДАМАСК, 28 авг - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является попыткой западных стран, прежде всего США, навязать приложению западную повестку, заявил РИА Новости замминистра информации Сирии Ахмед Дава. "Задержание Дурова - это попытка оказать давление с целью навязать мессенджеру западную повестку и вынудить его подчиниться требованиям западных стран", - считает он. "Telegram… предоставил пользователям широкие возможности, не вмешиваясь ни в политику государств, ни в сообщения, которые оставляют пользователи. По всей видимости, западные страны недовольны продвижением и ростом популярности мессенджера, число пользователей которого приблизилось к миллиарду человек. Западные страны, прежде всего США, попытались вмешаться в работу приложения и навязать свою повестку, однако отказ Telegram подчиниться сделал его мишенью", - пояснил Дава. По его словам, вмешательство властей США в работу соцсетей, прежде всего соцсети X и Facebook*, является общеизвестным фактом, эти приложения используются в том числе с целью "навязать западные ценности другим обществам". "Есть множество данных о контроле американских властей над большинством этих приложений, особенно над соцсетью Х и Facebook*… Американское правительство напрямую вмешивается в их работу, есть данные о том, что американские спецслужбы контролируют их и дают этим приложениям указания относительно продвижения или, наоборот, блокирования материалов определенного содержания. Это означает полную отмену свободы выражения мнений", - добавил он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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