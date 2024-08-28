https://ria.ru/20240828/devushka-1968913056.html

Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли

Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли - РИА Новости, 28.08.2024

Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли

Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:57

2024-08-28T10:57

2024-08-28T10:57

происшествия

тюмень

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону. По данным ведомства, жительница приморского поселка Тихий сообщила в полицию, что ее 17-летняя дочь пропала после того, как гостила у родни во Владивостоке. Заявительница предположила, что девушка могла уехать к подруге в Уссурийск, но её там не нашли. Полицейские, просмотрев соцсети подростка, выяснили, что девушка может находиться в Тюмени. "Оперативники... установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней из Приморья. В Тюмени по просьбе полицейских к поискам пропавшей подключились волонтеры, которые первыми пришли в общежитие, где находилась девушка. Путешественницу до приезда матери передали инспекторам по делам несовершеннолетних города Тюмень", - сообщает ведомство в своём Тelegram-канале. Сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу и передали матери, информирует УМВД.

https://ria.ru/20240226/shkolnitsa-1929463319.html

тюмень

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, россия, владивосток