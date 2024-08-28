https://ria.ru/20240828/devushka-1968913056.html
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли - РИА Новости, 28.08.2024
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли
Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:57
2024-08-28T10:57
2024-08-28T10:57
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону. По данным ведомства, жительница приморского поселка Тихий сообщила в полицию, что ее 17-летняя дочь пропала после того, как гостила у родни во Владивостоке. Заявительница предположила, что девушка могла уехать к подруге в Уссурийск, но её там не нашли. Полицейские, просмотрев соцсети подростка, выяснили, что девушка может находиться в Тюмени. "Оперативники... установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней из Приморья. В Тюмени по просьбе полицейских к поискам пропавшей подключились волонтеры, которые первыми пришли в общежитие, где находилась девушка. Путешественницу до приезда матери передали инспекторам по делам несовершеннолетних города Тюмень", - сообщает ведомство в своём Тelegram-канале. Сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу и передали матери, информирует УМВД.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюмень, россия, владивосток
Происшествия, Тюмень, Россия, Владивосток
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли
Семнадцатилетнюю девушку, пропавшую в Приморье, нашли у подруги в Тюмени
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости.
Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону
.
По данным ведомства, жительница приморского поселка Тихий сообщила в полицию, что ее 17-летняя дочь пропала после того, как гостила у родни во Владивостоке. Заявительница предположила, что девушка могла уехать к подруге в Уссурийск, но её там не нашли. Полицейские, просмотрев соцсети подростка, выяснили, что девушка может находиться в Тюмени.
"Оперативники... установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней из Приморья. В Тюмени по просьбе полицейских к поискам пропавшей подключились волонтеры, которые первыми пришли в общежитие, где находилась девушка. Путешественницу до приезда матери передали инспекторам по делам несовершеннолетних города Тюмень", - сообщает ведомство в своём Тelegram-канале.
Сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу и передали матери, информирует УМВД.