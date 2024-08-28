Рейтинг@Mail.ru
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/devushka-1968913056.html
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли - РИА Новости, 28.08.2024
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли
Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:57
2024-08-28T10:57
происшествия
тюмень
россия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону. По данным ведомства, жительница приморского поселка Тихий сообщила в полицию, что ее 17-летняя дочь пропала после того, как гостила у родни во Владивостоке. Заявительница предположила, что девушка могла уехать к подруге в Уссурийск, но её там не нашли. Полицейские, просмотрев соцсети подростка, выяснили, что девушка может находиться в Тюмени. "Оперативники... установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней из Приморья. В Тюмени по просьбе полицейских к поискам пропавшей подключились волонтеры, которые первыми пришли в общежитие, где находилась девушка. Путешественницу до приезда матери передали инспекторам по делам несовершеннолетних города Тюмень", - сообщает ведомство в своём Тelegram-канале. Сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу и передали матери, информирует УМВД.
https://ria.ru/20240226/shkolnitsa-1929463319.html
тюмень
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, россия, владивосток
Происшествия, Тюмень, Россия, Владивосток
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли

Семнадцатилетнюю девушку, пропавшую в Приморье, нашли у подруги в Тюмени

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала в Приморье, нашли у подруги в Тюмени, сообщило УМВД России по региону.
По данным ведомства, жительница приморского поселка Тихий сообщила в полицию, что ее 17-летняя дочь пропала после того, как гостила у родни во Владивостоке. Заявительница предположила, что девушка могла уехать к подруге в Уссурийск, но её там не нашли. Полицейские, просмотрев соцсети подростка, выяснили, что девушка может находиться в Тюмени.
"Оперативники... установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней из Приморья. В Тюмени по просьбе полицейских к поискам пропавшей подключились волонтеры, которые первыми пришли в общежитие, где находилась девушка. Путешественницу до приезда матери передали инспекторам по делам несовершеннолетних города Тюмень", - сообщает ведомство в своём Тelegram-канале.
Сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу и передали матери, информирует УМВД.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области
26 февраля, 08:25
 
ПроисшествияТюменьРоссияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала