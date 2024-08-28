https://ria.ru/20240828/deti-1969022855.html

Около 46 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Липецкой области

Около 46 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Липецкой области - РИА Новости, 28.08.2024

Около 46 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Липецкой области

По предварительным данным, во время летних каникул в оздоровительных лагерях Липецкой области отдохнуло почти на тысячу детей больше, чем ожидалось - 46 тысяч,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:40

2024-08-28T16:40

2024-08-28T16:40

липецкая область

игорь артамонов

дети

отдых в россии

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ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. По предварительным данным, во время летних каникул в оздоровительных лагерях Липецкой области отдохнуло почти на тысячу детей больше, чем ожидалось - 46 тысяч, в том числе дети из ДНР и приграничных регионов страны, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в летом на территории Липецкой области была организована работа более 500 детских оздоровительных лагерей: 15 загородных и более 340 пришкольных, 80 лагерей труда и отдыха и 45 палаточных лагерей. Более двух тысяч детей побывали в самом большом региональном оздоровительном лагере "Прометей", который в начале лета открылся после масштабной реконструкции. По словам Артамонова, главной достопримечательностью лагеря, помимо нового фонтана, модульных корпусов, костровой и тренажерной площадок, стал бассейн, оборудованный 25-метровыми дорожками и трибунами для 220 болельщиков. Но, как рассказал губернатор, во время летних смен школьники не только отдыхали и развлекались. "Программы были насыщенными. Ребята изучали информационные технологии, работу с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, пробовали себя в разных профессиях, занимались спортом. И, конечно, находили новых друзей", - прокомментировал Артамонов. Кроме этого, дети приняли участие в акции "Дни единых действий", отмечали важные даты в истории России тематическими играми, викторинами и конкурсами.

https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html

https://ria.ru/20240823/lipetsk-1968082641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, дети, отдых в россии