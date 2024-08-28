https://ria.ru/20240828/deti-1969022855.html
Около 46 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Липецкой области
Около 46 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Липецкой области - РИА Новости, 28.08.2024
Около 46 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Липецкой области
По предварительным данным, во время летних каникул в оздоровительных лагерях Липецкой области отдохнуло почти на тысячу детей больше, чем ожидалось - 46 тысяч,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:40
2024-08-28T16:40
2024-08-28T16:40
липецкая область
игорь артамонов
дети
отдых в россии
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ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. По предварительным данным, во время летних каникул в оздоровительных лагерях Липецкой области отдохнуло почти на тысячу детей больше, чем ожидалось - 46 тысяч, в том числе дети из ДНР и приграничных регионов страны, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в летом на территории Липецкой области была организована работа более 500 детских оздоровительных лагерей: 15 загородных и более 340 пришкольных, 80 лагерей труда и отдыха и 45 палаточных лагерей. Более двух тысяч детей побывали в самом большом региональном оздоровительном лагере "Прометей", который в начале лета открылся после масштабной реконструкции. По словам Артамонова, главной достопримечательностью лагеря, помимо нового фонтана, модульных корпусов, костровой и тренажерной площадок, стал бассейн, оборудованный 25-метровыми дорожками и трибунами для 220 болельщиков. Но, как рассказал губернатор, во время летних смен школьники не только отдыхали и развлекались. "Программы были насыщенными. Ребята изучали информационные технологии, работу с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, пробовали себя в разных профессиях, занимались спортом. И, конечно, находили новых друзей", - прокомментировал Артамонов. Кроме этого, дети приняли участие в акции "Дни единых действий", отмечали важные даты в истории России тематическими играми, викторинами и конкурсами.
https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html
https://ria.ru/20240823/lipetsk-1968082641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, дети, отдых в россии
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дети, отдых в России
ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. По предварительным данным, во время летних каникул в оздоровительных лагерях Липецкой области отдохнуло почти на тысячу детей больше, чем ожидалось - 46 тысяч, в том числе дети из ДНР и приграничных регионов страны, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в летом на территории Липецкой области была организована работа более 500 детских оздоровительных лагерей: 15 загородных и более 340 пришкольных, 80 лагерей труда и отдыха и 45 палаточных лагерей.
Более двух тысяч детей побывали в самом большом региональном оздоровительном лагере "Прометей", который в начале лета открылся после масштабной реконструкции. По словам Артамонова, главной достопримечательностью лагеря, помимо нового фонтана, модульных корпусов, костровой и тренажерной площадок, стал бассейн, оборудованный 25-метровыми дорожками и трибунами для 220 болельщиков. Но, как рассказал губернатор, во время летних смен школьники не только отдыхали и развлекались.
"Программы были насыщенными. Ребята изучали информационные технологии, работу с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, пробовали себя в разных профессиях, занимались спортом. И, конечно, находили новых друзей", - прокомментировал Артамонов.
Кроме этого, дети приняли участие в акции "Дни единых действий", отмечали важные даты в истории России
тематическими играми, викторинами и конкурсами.