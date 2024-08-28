https://ria.ru/20240828/dannye-1968889789.html
В Совфеде предложили ввести аккредитацию для операторов обработки данных
В Совфеде предложили ввести аккредитацию для операторов обработки данных - РИА Новости, 28.08.2024
В Совфеде предложили ввести аккредитацию для операторов обработки данных
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил ввести специальную аккредитацию для операторов, обрабатывающих персональные данные в большом РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:26
2024-08-28T08:26
2024-08-28T08:26
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
всероссийский союз страховщиков
технологии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил ввести специальную аккредитацию для операторов, обрабатывающих персональные данные в большом количестве, соответствующие рекомендации направлены в Минцифры и другие ведомства, сообщил РИА Новости зампред Совета, сенатор Артем Шейкин. "Рекомендовать… (Минцифры РФ - ред.) совместно с… (Роскомнадзором - ред.), Министерством экономического развития РФ и Всероссийским союзом страховщиков рассмотреть целесообразность введения специальной аккредитации для операторов, обрабатывающих большое количество персональных данных, которая даст им право на такую работу", - говорится в рекомендациях секции Совета (документ есть в распоряжении РИА Новости). В беседе с агентством Шейкин отметил, что порядок осуществления такой аккредитации, основания ее приостановления и прекращения необходимо разрабатывать отдельно. "Я полагаю, что процедура аккредитации должна быть стандартной, путем подачи оператором заявления и прилагаемых к нему документов в Роскомнадзор", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20240826/proizvoditeli-1968138251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, всероссийский союз страховщиков, технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ, Всероссийский союз страховщиков, Технологии
В Совфеде предложили ввести аккредитацию для операторов обработки данных
Шейкин: СФ рекомендовал ввести спецаккредитацию для операторов обработки данных