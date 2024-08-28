https://ria.ru/20240828/briks-1969041877.html

Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС

Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 28.08.2024

Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС

Азербайджан, как и многие страны Южной Америки, Азии и Африки, связывает с БРИКС возможность укрепить свой суверенитет в условиях, когда США регулярно пытаются... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:59

2024-08-28T17:59

2024-08-28T17:59

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БАКУ, 28 авг – РИА Новости. Азербайджан, как и многие страны Южной Америки, Азии и Африки, связывает с БРИКС возможность укрепить свой суверенитет в условиях, когда США регулярно пытаются вмешиваться во внутренние дела других государств и влиять на их внешнюю политику, заявил РИА Новости российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов. Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайждана Айхан Гаджизаде 20 августа заявил, что республика официально подала заявку на членство в БРИКС. "Сталкиваясь с регулярными попытками США вмешаться во внутренние дела и повлиять на их внешнюю политику, Азербайджан, страны Южной Америки, Африки, Азии именно в БРИКС находят возможность отстоять и укрепить собственный суверенитет. Одним из важнейших факторов интеграции как Азербайджана, так и иных новых участников в организацию является моральный аспект. Большая часть человечества сегодня сопротивляется диктату немногочисленных, но чрезвычайно активных сторонников "новой" морали из Евросоюза, отрицающих всякую мораль, традиции народов и тысячелетние ценности. Вот уже десять лет всю систему мировой экономики трясет из-за неспособности стран G7 принять реальность, в которой Вашингтон, Лондон, Берлин или Париж выступают в роли равного или даже младшего партнера Москвы, Пекина и любой из стран Глобального Юга", - сказал Михайлов. По его словам, очевидно, что санкционная политика Запада в отношении Российской Федерации производит обратный эффект, создавая предпосылки для развития объединения БРИКС. "В 2024 году, когда над планетой нависла не имеющая прецедентов в современности угроза мировой войны, БРИКС пополняется все новыми участниками. Заявка Азербайджана и Малайзии – лишнее тому подтверждение", - отметил Михайлов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, в которое сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

азербайджан

южная америка

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, южная америка, азия, евгений михайлов, брикс, g7