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Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 28.08.2024
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17:59 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/briks-1969041877.html
Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС
Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 28.08.2024
Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС
Азербайджан, как и многие страны Южной Америки, Азии и Африки, связывает с БРИКС возможность укрепить свой суверенитет в условиях, когда США регулярно пытаются... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:59
2024-08-28T17:59
в мире
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южная америка
азия
евгений михайлов
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БАКУ, 28 авг – РИА Новости. Азербайджан, как и многие страны Южной Америки, Азии и Африки, связывает с БРИКС возможность укрепить свой суверенитет в условиях, когда США регулярно пытаются вмешиваться во внутренние дела других государств и влиять на их внешнюю политику, заявил РИА Новости российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов. Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайждана Айхан Гаджизаде 20 августа заявил, что республика официально подала заявку на членство в БРИКС. "Сталкиваясь с регулярными попытками США вмешаться во внутренние дела и повлиять на их внешнюю политику, Азербайджан, страны Южной Америки, Африки, Азии именно в БРИКС находят возможность отстоять и укрепить собственный суверенитет. Одним из важнейших факторов интеграции как Азербайджана, так и иных новых участников в организацию является моральный аспект. Большая часть человечества сегодня сопротивляется диктату немногочисленных, но чрезвычайно активных сторонников "новой" морали из Евросоюза, отрицающих всякую мораль, традиции народов и тысячелетние ценности. Вот уже десять лет всю систему мировой экономики трясет из-за неспособности стран G7 принять реальность, в которой Вашингтон, Лондон, Берлин или Париж выступают в роли равного или даже младшего партнера Москвы, Пекина и любой из стран Глобального Юга", - сказал Михайлов. По его словам, очевидно, что санкционная политика Запада в отношении Российской Федерации производит обратный эффект, создавая предпосылки для развития объединения БРИКС. "В 2024 году, когда над планетой нависла не имеющая прецедентов в современности угроза мировой войны, БРИКС пополняется все новыми участниками. Заявка Азербайджана и Малайзии – лишнее тому подтверждение", - отметил Михайлов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, в которое сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html
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в мире, азербайджан, южная америка, азия, евгений михайлов, брикс, g7
В мире, Азербайджан, Южная Америка, Азия, Евгений Михайлов, БРИКС, G7
Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС

Эксперт Михайлов: Азербайджан связывает с БРИКС возможность укрепить суверенитет

© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкПанорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море
Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото
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БАКУ, 28 авг – РИА Новости. Азербайджан, как и многие страны Южной Америки, Азии и Африки, связывает с БРИКС возможность укрепить свой суверенитет в условиях, когда США регулярно пытаются вмешиваться во внутренние дела других государств и влиять на их внешнюю политику, заявил РИА Новости российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайждана Айхан Гаджизаде 20 августа заявил, что республика официально подала заявку на членство в БРИКС.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Группа БРИКС
1 января, 00:40
"Сталкиваясь с регулярными попытками США вмешаться во внутренние дела и повлиять на их внешнюю политику, Азербайджан, страны Южной Америки, Африки, Азии именно в БРИКС находят возможность отстоять и укрепить собственный суверенитет. Одним из важнейших факторов интеграции как Азербайджана, так и иных новых участников в организацию является моральный аспект. Большая часть человечества сегодня сопротивляется диктату немногочисленных, но чрезвычайно активных сторонников "новой" морали из Евросоюза, отрицающих всякую мораль, традиции народов и тысячелетние ценности. Вот уже десять лет всю систему мировой экономики трясет из-за неспособности стран G7 принять реальность, в которой Вашингтон, Лондон, Берлин или Париж выступают в роли равного или даже младшего партнера Москвы, Пекина и любой из стран Глобального Юга", - сказал Михайлов.
По его словам, очевидно, что санкционная политика Запада в отношении Российской Федерации производит обратный эффект, создавая предпосылки для развития объединения БРИКС.
"В 2024 году, когда над планетой нависла не имеющая прецедентов в современности угроза мировой войны, БРИКС пополняется все новыми участниками. Заявка Азербайджана и Малайзии – лишнее тому подтверждение", - отметил Михайлов.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, в которое сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев
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В миреАзербайджанЮжная АмерикаАзияЕвгений МихайловБРИКСG7
 
 
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