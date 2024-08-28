Политолог прокомментировал намерение Азербайджана присоединиться к БРИКС
Эксперт Михайлов: Азербайджан связывает с БРИКС возможность укрепить суверенитет
© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкПанорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море
Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море. Архивное фото
БАКУ, 28 авг – РИА Новости. Азербайджан, как и многие страны Южной Америки, Азии и Африки, связывает с БРИКС возможность укрепить свой суверенитет в условиях, когда США регулярно пытаются вмешиваться во внутренние дела других государств и влиять на их внешнюю политику, заявил РИА Новости российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайждана Айхан Гаджизаде 20 августа заявил, что республика официально подала заявку на членство в БРИКС.
Группа БРИКС
1 января, 00:40
"Сталкиваясь с регулярными попытками США вмешаться во внутренние дела и повлиять на их внешнюю политику, Азербайджан, страны Южной Америки, Африки, Азии именно в БРИКС находят возможность отстоять и укрепить собственный суверенитет. Одним из важнейших факторов интеграции как Азербайджана, так и иных новых участников в организацию является моральный аспект. Большая часть человечества сегодня сопротивляется диктату немногочисленных, но чрезвычайно активных сторонников "новой" морали из Евросоюза, отрицающих всякую мораль, традиции народов и тысячелетние ценности. Вот уже десять лет всю систему мировой экономики трясет из-за неспособности стран G7 принять реальность, в которой Вашингтон, Лондон, Берлин или Париж выступают в роли равного или даже младшего партнера Москвы, Пекина и любой из стран Глобального Юга", - сказал Михайлов.
По его словам, очевидно, что санкционная политика Запада в отношении Российской Федерации производит обратный эффект, создавая предпосылки для развития объединения БРИКС.
"В 2024 году, когда над планетой нависла не имеющая прецедентов в современности угроза мировой войны, БРИКС пополняется все новыми участниками. Заявка Азербайджана и Малайзии – лишнее тому подтверждение", - отметил Михайлов.