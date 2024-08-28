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Росстат рассказал об изменении цен на бензин на заправках - РИА Новости, 28.08.2024
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19:19 28.08.2024 (обновлено: 19:40 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/benzin--1969059242.html
Росстат рассказал об изменении цен на бензин на заправках
Росстат рассказал об изменении цен на бензин на заправках - РИА Новости, 28.08.2024
Росстат рассказал об изменении цен на бензин на заправках
Средняя розничная цена бензина в России с 19 по 26 августа выросла на 0,24%, или на 14 копеек - до 57,98 рубля за литр; дизельного топлива - на 0,06%, или на 4... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:19
2024-08-28T19:40
экономика
россия
москва
санкт-петербург
павел сорокин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 19 по 26 августа выросла на 0,24%, или на 14 копеек - до 57,98 рубля за литр; дизельного топлива - на 0,06%, или на 4 копейки, до 66,84 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 12 по 19 августа, средняя цена бензина выросла на 0,29%, или на 17 копеек - до 57,84 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,13%, или на 9 копеек, до 66,8 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,09% - до 53,2 рубля за литр, Аи-95 - на 0,17%, до 58,39 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,84% - до 75,4 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 20 по 26 августа составила 0,03%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 67 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе и Крыму - на 1,3% и 1,1% соответственно. В Москве цены выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. Снижение цен наблюдалось в Магаданской области (-0,7%), Мордовии (-0,2%) и Курской области (-0,1%). В Минэнерго, комментируя РИА Новости рост стоимости нефтепродуктов, заявили, что цены на них формируются под комплексным влиянием факторов, начиная от сезона и заканчивая конъюнктурой рынка. При этом в преддверии осеннего сезона сформированы достаточные запасы топлива, указали в министерстве: по бензину они составляют 2 миллиона тонн, по дизельному топливу - 3,5 миллиона тонн.При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, павел сорокин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз, аи-92, аи-95, аи-98
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Павел Сорокин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз, АИ-92, АИ-95, АИ-98
Росстат рассказал об изменении цен на бензин на заправках

Росстат: бензин на заправках за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо на 0,1%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтозаправка
Автозаправка - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автозаправка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 19 по 26 августа выросла на 0,24%, или на 14 копеек - до 57,98 рубля за литр; дизельного топлива - на 0,06%, или на 4 копейки, до 66,84 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 12 по 19 августа, средняя цена бензина выросла на 0,29%, или на 17 копеек - до 57,84 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,13%, или на 9 копеек, до 66,8 рубля за литр.
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Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,09% - до 53,2 рубля за литр, Аи-95 - на 0,17%, до 58,39 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,84% - до 75,4 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 20 по 26 августа составила 0,03%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 67 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе и Крыму - на 1,3% и 1,1% соответственно. В Москве цены выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. Снижение цен наблюдалось в Магаданской области (-0,7%), Мордовии (-0,2%) и Курской области (-0,1%).
В Минэнерго, комментируя РИА Новости рост стоимости нефтепродуктов, заявили, что цены на них формируются под комплексным влиянием факторов, начиная от сезона и заканчивая конъюнктурой рынка. При этом в преддверии осеннего сезона сформированы достаточные запасы топлива, указали в министерстве: по бензину они составляют 2 миллиона тонн, по дизельному топливу - 3,5 миллиона тонн.
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
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ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургПавел СорокинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евразийский экономический союзАИ-92АИ-95АИ-98
 
 
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