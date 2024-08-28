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В Кремле прокомментировали визит Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/aes-1968947959.html
В Кремле прокомментировали визит Гросси на Курскую АЭС
В Кремле прокомментировали визит Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 28.08.2024
В Кремле прокомментировали визит Гросси на Курскую АЭС
Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС более чем очевидна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:46
2024-08-28T12:46
специальная военная операция на украине
россия
курчатов
киев
рафаэль гросси
дмитрий песков
алексей лихачев
курская аэс
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС более чем очевидна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Собственно, оценка тем контактам, которые у господина Гросси состоялись, была вчера дана руководителем Росатома. Он достаточно развернуто, собственно, изложил нашу позицию. Он сообщил о том, что да, Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается. По понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах (по Курской АЭС), но здесь все настолько очевидно, что, собственно, вопросов на этот счет нет. Конечно же, тут вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС. Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобралась в ситуации на станции. Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС.
https://ria.ru/20240828/magate-1968892134.html
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россия, курчатов, киев, рафаэль гросси, дмитрий песков, алексей лихачев, курская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курчатов, Киев, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, Алексей Лихачев, Курская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
В Кремле прокомментировали визит Гросси на Курскую АЭС

Песков: вина Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС очевидна

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС более чем очевидна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Собственно, оценка тем контактам, которые у господина Гросси состоялись, была вчера дана руководителем Росатома. Он достаточно развернуто, собственно, изложил нашу позицию. Он сообщил о том, что да, Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается. По понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах (по Курской АЭС), но здесь все настолько очевидно, что, собственно, вопросов на этот счет нет. Конечно же, тут вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече после посещения время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции, заявили в МИД
Вчера, 08:55
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобралась в ситуации на станции.
Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурчатовКиевРафаэль ГроссиДмитрий ПесковАлексей ЛихачевКурская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Безопасность
 
 
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