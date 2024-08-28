В Кремле прокомментировали визит Гросси на Курскую АЭС
Песков: вина Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС очевидна
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности на Курской АЭС более чем очевидна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Собственно, оценка тем контактам, которые у господина Гросси состоялись, была вчера дана руководителем Росатома. Он достаточно развернуто, собственно, изложил нашу позицию. Он сообщил о том, что да, Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается. По понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах (по Курской АЭС), но здесь все настолько очевидно, что, собственно, вопросов на этот счет нет. Конечно же, тут вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобралась в ситуации на станции.
Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС и Курской АЭС.