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Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 28.08.2024 (обновлено: 11:22 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/aes-1968910687.html
Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции
Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции - РИА Новости, 28.08.2024
Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции
Курская АЭС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом" на фоне сообщения Росгвардии об обнаружении вблизи станции обломка РСЗО... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:47
2024-08-28T11:22
курская аэс
росэнергоатом
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
курчатов
курская область
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом" на фоне сообщения Росгвардии об обнаружении вблизи станции обломка РСЗО HIMARS.Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Станция работает в штатном режиме", - сказали в "Росэнергоатоме"."Энергоблок №3 Курской АЭС работает на установленной мощности. Энергоблок №4 по установленному расписанию находится на планово-предупредительном ремонте. Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации", - уточнили в концерне.Радиационный фон находится на уровне природных значений, добавили в "Росэнергоатоме".Накануне Курскую АЭС и город Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он ознакомился с ситуацией на Курской АЭС и с ее работой. Гросси лично увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции. Нет двусмысленности в понимании того, кто нанес эти удары, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита Гросси. Сам Гросси заявил, что случаи военной активности вокруг Курской АЭС вызывают беспокойство, и подчеркнул недопустимость атак в отношении любой АЭС.
https://ria.ru/20240827/grossi--1968826545.html
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Неразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, обезвреженные неподалеку от Курской АЭС
Росгвардия показала видео с неразорвавшимися элементами ракеты HIMARS, которые были обезврежены неподалеку от Курской АЭС.
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курская аэс, росэнергоатом, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, курчатов, курская область
Курская АЭС, Росэнергоатом, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Курчатов, Курская область
Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции

Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом" на фоне сообщения Росгвардии об обнаружении вблизи станции обломка РСЗО HIMARS.
Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения гимназии № 1 в Курчатове - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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"Станция работает в штатном режиме", - сказали в "Росэнергоатоме".
"Энергоблок №3 Курской АЭС работает на установленной мощности. Энергоблок №4 по установленному расписанию находится на планово-предупредительном ремонте. Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации", - уточнили в концерне.
Радиационный фон находится на уровне природных значений, добавили в "Росэнергоатоме".
Накануне Курскую АЭС и город Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он ознакомился с ситуацией на Курской АЭС и с ее работой. Гросси лично увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции. Нет двусмысленности в понимании того, кто нанес эти удары, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита Гросси. Сам Гросси заявил, что случаи военной активности вокруг Курской АЭС вызывают беспокойство, и подчеркнул недопустимость атак в отношении любой АЭС.
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Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСРосэнергоатомФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияКурчатовКурская область
 
 
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