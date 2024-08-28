https://ria.ru/20240828/aes-1968910687.html

Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции

Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции - РИА Новости, 28.08.2024

Курская АЭС работает штатно после нахождения снаряда HIMARS вблизи станции

Курская АЭС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом" на фоне сообщения Росгвардии об обнаружении вблизи станции обломка РСЗО... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:47

2024-08-28T10:47

2024-08-28T11:22

курская аэс

росэнергоатом

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в концерне "Росэнергоатом" на фоне сообщения Росгвардии об обнаружении вблизи станции обломка РСЗО HIMARS.Инженеры Росгвардии обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Станция работает в штатном режиме", - сказали в "Росэнергоатоме"."Энергоблок №3 Курской АЭС работает на установленной мощности. Энергоблок №4 по установленному расписанию находится на планово-предупредительном ремонте. Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации", - уточнили в концерне.Радиационный фон находится на уровне природных значений, добавили в "Росэнергоатоме".Накануне Курскую АЭС и город Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он ознакомился с ситуацией на Курской АЭС и с ее работой. Гросси лично увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции. Нет двусмысленности в понимании того, кто нанес эти удары, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита Гросси. Сам Гросси заявил, что случаи военной активности вокруг Курской АЭС вызывают беспокойство, и подчеркнул недопустимость атак в отношении любой АЭС.

https://ria.ru/20240827/grossi--1968826545.html

https://ria.ru/20240828/magate-1968892134.html

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Неразорвавшиеся элементы ракеты HIMARS, обезвреженные неподалеку от Курской АЭС Росгвардия показала видео с неразорвавшимися элементами ракеты HIMARS, которые были обезврежены неподалеку от Курской АЭС. 2024-08-28T10:47 true PT1M12S

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курская аэс, росэнергоатом, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, курчатов, курская область