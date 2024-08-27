https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968791495.html

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта - РИА Новости, 27.08.2024

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта

Конфликт на Украине завершится с помощью переговоров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции. "Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:31

2024-08-27T16:31

2024-08-27T17:58

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится с помощью переговоров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции. "Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", — утверждает он. На прошлой неделе Зеленский заявил, что не собирается останавливать конфликт по текущей линии фронта и уступать территории ради его завершения.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968664302.html

https://ria.ru/20240827/syrskiy-1968752297.html

украина

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владимир зеленский, в мире, украина, россия