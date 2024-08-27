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Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 27.08.2024 (обновлено: 17:58 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968791495.html
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта - РИА Новости, 27.08.2024
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта
Конфликт на Украине завершится с помощью переговоров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции. "Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:31
2024-08-27T17:58
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится с помощью переговоров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции. "Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", — утверждает он. На прошлой неделе Зеленский заявил, что не собирается останавливать конфликт по текущей линии фронта и уступать территории ради его завершения.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968664302.html
https://ria.ru/20240827/syrskiy-1968752297.html
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владимир зеленский, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Россия
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта

Зеленский: конфликт закончится диалогом, но для него нужны сильные позиции

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится с помощью переговоров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", — утверждает он.
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На прошлой неделе Зеленский заявил, что не собирается останавливать конфликт по текущей линии фронта и уступать территории ради его завершения.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаРоссия
 
 
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