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Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 27.08.2024 (обновлено: 20:22 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/zelenskiy--1968834803.html
Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине
Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине
Владимир Зеленский в интервью бразильской газете О Globo назвал план Китая по урегулированию конфликта на Украине политическим заявлением. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:16
2024-08-27T20:22
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
нарендра моди
ван и (политик)
бразилия
украина
китай
в мире
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью бразильской газете О Globo назвал план Китая по урегулированию конфликта на Украине политическим заявлением."Премьер-министр Индии Нарендра Моди был здесь &lt;...&gt; и спросил меня: "Что вы думаете о китайском плане?" И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге", — заявил глава киевского режима.В мае Пекин и Бразилиа опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса". В документе отмечается, что переговоры — единственный жизнеспособный вариант разрешения конфликта и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. КНР и Бразилия также призвали провести международную мирную конференцию, которую признает как Россия, так и Украина, с равным участием и справедливым обсуждением предложений. Кроме того, в феврале 2023-го Китай опубликовал позиционный документ по вопросу урегулирования украинского кризиса. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности и решению гуманитарного кризиса в постсоветской республике.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". При этом позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные Москвой мирные предложения не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", Россия не будет разговаривать с Украиной.
https://ria.ru/20240827/plan-1968806107.html
https://ria.ru/20240821/zakharova-1967564221.html
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владимир зеленский, нарендра моди, ван и (политик), бразилия, украина, китай, в мире, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Нарендра Моди, Ван И (политик), Бразилия, Украина, Китай, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине

Зеленский назвал мирный план Китая по Украине политическим заявлением

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью бразильской газете О Globo назвал план Китая по урегулированию конфликта на Украине политическим заявлением.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди был здесь <...> и спросил меня: "Что вы думаете о китайском плане?" И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге", — заявил глава киевского режима.
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В минувшую пятницу Моди посетил с визитом Киев, где провел переговоры с Зеленским. Индийский премьер подчеркнул, что его страна и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.

В мае Пекин и Бразилиа опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса". В документе отмечается, что переговоры — единственный жизнеспособный вариант разрешения конфликта и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога.
КНР и Бразилия также призвали провести международную мирную конференцию, которую признает как Россия, так и Украина, с равным участием и справедливым обсуждением предложений.
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Кроме того, в феврале 2023-го Китай опубликовал позиционный документ по вопросу урегулирования украинского кризиса. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности и решению гуманитарного кризиса в постсоветской республике.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". При этом позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные Москвой мирные предложения не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", Россия не будет разговаривать с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийНарендра МодиВан И (политик)БразилияУкраинаКитайВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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