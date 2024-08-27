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"Мусорный статус": на Западе придумали, как еще заработать на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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19:03 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/zapad-1968833621.html
"Мусорный статус": на Западе придумали, как еще заработать на Украине
"Мусорный статус": на Западе придумали, как еще заработать на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
"Мусорный статус": на Западе придумали, как еще заработать на Украине
Западные инвесторы получают прибыль от "мусорных" облигаций украинских компаний, так как они обеспечиваются за счет финансовой помощи Киеву, написал ирландский... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:03
2024-08-27T19:03
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Западные инвесторы получают прибыль от "мусорных" облигаций украинских компаний, так как они обеспечиваются за счет финансовой помощи Киеву, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он сослался на данные британского фонда Akraim Advisors, согласно которым ценные бумаги компаний "Нафтогаз", "Украинские железные дороги" и "Метинвест" принесли западным инвесторам доход в размере 73, 52 и 19 процентов соответственно."Высокая доходность обусловлена ​​тем, что эти долги погашаются за счет финансовой помощи из Европы, что, несмотря на их мусорный статус, делает их очень надежными и прибыльными", — пишет Боуз.Как отметил журналист, сейчас даже украинский долг стал прибыльным активом для спекуляций."По сути, немецкие налогоплательщики финансируют помощь Украине, и эти деньги в конечном итоге оказываются в руках британских фондов, которые фактически владеют страной", — констатировал он.В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.
https://ria.ru/20240827/kiev-1968804574.html
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в мире, великобритания, германия, ирландия, украина, нато, киев, европа, нафтогаз украины, украинская железная дорога, метинвест
В мире, Великобритания, Германия, Ирландия, Украина, НАТО, Киев, Европа, Нафтогаз Украины, Украинская железная дорога, Метинвест
"Мусорный статус": на Западе придумали, как еще заработать на Украине

Боуз: Запад зарабатывает на облигациях за счет финансовой помощи Киеву

© AP Photo / Jose Luis MaganaФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Западные инвесторы получают прибыль от "мусорных" облигаций украинских компаний, так как они обеспечиваются за счет финансовой помощи Киеву, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Он сослался на данные британского фонда Akraim Advisors, согласно которым ценные бумаги компаний "Нафтогаз", "Украинские железные дороги" и "Метинвест" принесли западным инвесторам доход в размере 73, 52 и 19 процентов соответственно.
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"Высокая доходность обусловлена ​​тем, что эти долги погашаются за счет финансовой помощи из Европы, что, несмотря на их мусорный статус, делает их очень надежными и прибыльными", — пишет Боуз.
Как отметил журналист, сейчас даже украинский долг стал прибыльным активом для спекуляций.
«
"По сути, немецкие налогоплательщики финансируют помощь Украине, и эти деньги в конечном итоге оказываются в руках британских фондов, которые фактически владеют страной", — констатировал он.
В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.
Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.
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В миреВеликобританияГерманияИрландияУкраинаНАТОКиевЕвропаНафтогаз УкраиныУкраинская железная дорогаМетинвест
 
 
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