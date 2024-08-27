https://ria.ru/20240827/voronezh-1968657873.html

Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой

Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой - РИА Новости, 27.08.2024

Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой

Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района Воронежской области смогли вернуться в свои дома, разминирование сел завершено, заявил... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:54

2024-08-27T08:54

2024-08-27T08:55

происшествия

острогожский район

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района Воронежской области смогли вернуться в свои дома, разминирование сел завершено, заявил губернатор Александр Гусев. Ранее сообщалось, что в два населенных пункта Острогожского района проезд был закрыт: в них проводится обследование территории после детонации из-за атаки БПЛА. "Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района смогли вернуться в свои дома. Разминирование сел завершено. В пунктах временного размещения людей нет", - написал Гусев в Telegram-канале. Глава региона отметил, что саперы продолжают проверку сельхозугодий и прилегающей территории. Губернатор призвал жителей Острогожского района проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112. Он подчеркнул, что комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба. "Благодарю за грамотные действия по эвакуации граждан и ликвидации последствий детонации все оперативные службы, а также администрацию Острогожского района во главе с Сергеем Хорошиловым. Они приняли на себя тяжесть первых часов и ключевую работу на месте. Правительство области делает всё возможное для скорейшего устранения последствий ЧС. Держу этот вопрос на особом контроле", - добавил Гусев.

https://ria.ru/20240625/detonatsiya-1955399352.html

острогожский район

воронежская область

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происшествия, острогожский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)