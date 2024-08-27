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Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой - РИА Новости, 27.08.2024
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08:54 27.08.2024 (обновлено: 08:55 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/voronezh-1968657873.html
Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой
Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой - РИА Новости, 27.08.2024
Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой
Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района Воронежской области смогли вернуться в свои дома, разминирование сел завершено, заявил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:54
2024-08-27T08:55
происшествия
острогожский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района Воронежской области смогли вернуться в свои дома, разминирование сел завершено, заявил губернатор Александр Гусев. Ранее сообщалось, что в два населенных пункта Острогожского района проезд был закрыт: в них проводится обследование территории после детонации из-за атаки БПЛА. "Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района смогли вернуться в свои дома. Разминирование сел завершено. В пунктах временного размещения людей нет", - написал Гусев в Telegram-канале. Глава региона отметил, что саперы продолжают проверку сельхозугодий и прилегающей территории. Губернатор призвал жителей Острогожского района проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112. Он подчеркнул, что комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба. "Благодарю за грамотные действия по эвакуации граждан и ликвидации последствий детонации все оперативные службы, а также администрацию Острогожского района во главе с Сергеем Хорошиловым. Они приняли на себя тяжесть первых часов и ключевую работу на месте. Правительство области делает всё возможное для скорейшего устранения последствий ЧС. Держу этот вопрос на особом контроле", - добавил Гусев.
https://ria.ru/20240625/detonatsiya-1955399352.html
острогожский район
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происшествия, острогожский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Острогожский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Все жители эвакуированных сел в Воронежской области вернулись домой

Гусев: все эвакуированные жители Острогожского района вернулись домой

© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС
Пиротехники МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : МЧС России
Пиротехники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района Воронежской области смогли вернуться в свои дома, разминирование сел завершено, заявил губернатор Александр Гусев.
Ранее сообщалось, что в два населенных пункта Острогожского района проезд был закрыт: в них проводится обследование территории после детонации из-за атаки БПЛА.
"Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района смогли вернуться в свои дома. Разминирование сел завершено. В пунктах временного размещения людей нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что саперы продолжают проверку сельхозугодий и прилегающей территории. Губернатор призвал жителей Острогожского района проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112. Он подчеркнул, что комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба.
"Благодарю за грамотные действия по эвакуации граждан и ликвидации последствий детонации все оперативные службы, а также администрацию Острогожского района во главе с Сергеем Хорошиловым. Они приняли на себя тяжесть первых часов и ключевую работу на месте. Правительство области делает всё возможное для скорейшего устранения последствий ЧС. Держу этот вопрос на особом контроле", - добавил Гусев.
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ПроисшествияОстрогожский районВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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