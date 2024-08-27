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За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин - РИА Новости, 27.08.2024
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07:52 27.08.2024 (обновлено: 08:07 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/volodin-1968653465.html
За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин
За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин - РИА Новости, 27.08.2024
За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин
За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон, президенту США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:52
2024-08-27T08:07
сша
в мире
задержание павла дурова во франции
государственный департамент сша
госдума рф
павел дуров
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон, президенту США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram - одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль", - написал Володин.Он отметил, что для США слежка в соцсетях, тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния."Большинство глобальных сетей - американские по происхождению. Их Белый дом контролирует. А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк", - подчеркнул Володин.По мнению председателя Госдумы, государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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сша, в мире, задержание павла дурова во франции, государственный департамент сша, госдума рф, павел дуров, вячеслав володин, джо байден, франция, telegram
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За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин

Володин: за арестом Дурова стоят США, Байдену важно взять Telegram под контроль

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон, президенту США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram - одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль", - написал Володин.
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Он отметил, что для США слежка в соцсетях, тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния.
"Большинство глобальных сетей - американские по происхождению. Их Белый дом контролирует. А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк", - подчеркнул Володин.
По мнению председателя Госдумы, государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
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