https://ria.ru/20240827/volodin-1968653465.html

За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин

За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин - РИА Новости, 27.08.2024

За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин

За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон, президенту США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:52

2024-08-27T07:52

2024-08-27T08:07

сша

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За арестом основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон, президенту США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram - одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль", - написал Володин.Он отметил, что для США слежка в соцсетях, тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния."Большинство глобальных сетей - американские по происхождению. Их Белый дом контролирует. А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк", - подчеркнул Володин.По мнению председателя Госдумы, государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

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