Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды
Казахстан получил от Таджикистана почти 500 миллионов кубометров воды для полива
© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Таджикистан направил в Казахстан около 500 миллионов кубометров воды для полива сельхозугодий, это на 40 миллионов кубометров больше, чем годом ранее, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации.
"С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу "Достык" (с казахского - "Дружба" - ред.) 488,6 миллиона кубометров воды. Это на 40 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 миллионов кубометров больше запланированного на этот год объема", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По словам министра водных ресурсов и ирригации республики Нуржана Нуржигитова, чьи слова приводит пресс-служба, Таджикистан наряду с другими государствами Центральной Азии остается важным партнером для Казахстана.
"Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранения", - отметил министр.
В пресс-службе казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации напомнили, что с 1 апреля Узбекистан направил Казахстану более 4 миллиардов кубометров воды по реке Сырдарья. Кроме того, на 33-м заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан 180 миллионов кубометров воды по реке Шу и 380 миллионов кубометров воды по реке Талас из Кыргызстана.