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Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды - РИА Новости, 27.08.2024
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07:23 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/voda-1968651689.html
Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды
Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды - РИА Новости, 27.08.2024
Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды
Таджикистан направил в Казахстан около 500 миллионов кубометров воды для полива сельхозугодий, это на 40 миллионов кубометров больше, чем годом ранее, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:23
2024-08-27T07:23
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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Таджикистан направил в Казахстан около 500 миллионов кубометров воды для полива сельхозугодий, это на 40 миллионов кубометров больше, чем годом ранее, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации. "С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу "Достык" (с казахского - "Дружба" - ред.) 488,6 миллиона кубометров воды. Это на 40 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 миллионов кубометров больше запланированного на этот год объема", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По словам министра водных ресурсов и ирригации республики Нуржана Нуржигитова, чьи слова приводит пресс-служба, Таджикистан наряду с другими государствами Центральной Азии остается важным партнером для Казахстана. "Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранения", - отметил министр. В пресс-службе казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации напомнили, что с 1 апреля Узбекистан направил Казахстану более 4 миллиардов кубометров воды по реке Сырдарья. Кроме того, на 33-м заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан 180 миллионов кубометров воды по реке Шу и 380 миллионов кубометров воды по реке Талас из Кыргызстана.
https://ria.ru/20240819/granitsa-1966973687.html
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казахстан, таджикистан, центральная азия, в мире
Казахстан, Таджикистан, Центральная Азия, В мире
Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды

Казахстан получил от Таджикистана почти 500 миллионов кубометров воды для полива

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Таджикистан направил в Казахстан около 500 миллионов кубометров воды для полива сельхозугодий, это на 40 миллионов кубометров больше, чем годом ранее, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации.
"С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу "Достык" (с казахского - "Дружба" - ред.) 488,6 миллиона кубометров воды. Это на 40 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 миллионов кубометров больше запланированного на этот год объема", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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По словам министра водных ресурсов и ирригации республики Нуржана Нуржигитова, чьи слова приводит пресс-служба, Таджикистан наряду с другими государствами Центральной Азии остается важным партнером для Казахстана.
"Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранения", - отметил министр.
В пресс-службе казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации напомнили, что с 1 апреля Узбекистан направил Казахстану более 4 миллиардов кубометров воды по реке Сырдарья. Кроме того, на 33-м заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан 180 миллионов кубометров воды по реке Шу и 380 миллионов кубометров воды по реке Талас из Кыргызстана.
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