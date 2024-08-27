https://ria.ru/20240827/voda-1968651689.html

Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды

Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды - РИА Новости, 27.08.2024

Таджикистан отправил в Казахстан почти 500 миллионов кубометров воды

Таджикистан направил в Казахстан около 500 миллионов кубометров воды для полива сельхозугодий, это на 40 миллионов кубометров больше, чем годом ранее, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:23

2024-08-27T07:23

2024-08-27T07:23

казахстан

таджикистан

центральная азия

в мире

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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Таджикистан направил в Казахстан около 500 миллионов кубометров воды для полива сельхозугодий, это на 40 миллионов кубометров больше, чем годом ранее, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации. "С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу "Достык" (с казахского - "Дружба" - ред.) 488,6 миллиона кубометров воды. Это на 40 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 миллионов кубометров больше запланированного на этот год объема", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По словам министра водных ресурсов и ирригации республики Нуржана Нуржигитова, чьи слова приводит пресс-служба, Таджикистан наряду с другими государствами Центральной Азии остается важным партнером для Казахстана. "Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранения", - отметил министр. В пресс-службе казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации напомнили, что с 1 апреля Узбекистан направил Казахстану более 4 миллиардов кубометров воды по реке Сырдарья. Кроме того, на 33-м заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан 180 миллионов кубометров воды по реке Шу и 380 миллионов кубометров воды по реке Талас из Кыргызстана.

https://ria.ru/20240819/granitsa-1966973687.html

https://ria.ru/20240725/sotrudnichestvo-1962041109.html

казахстан

таджикистан

центральная азия

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казахстан, таджикистан, центральная азия, в мире