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Еврокомиссия пока не считает Telegram очень крупной онлайн-платформой - РИА Новости, 27.08.2024
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14:59 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/telegram-1968759231.html
Еврокомиссия пока не считает Telegram очень крупной онлайн-платформой
Еврокомиссия пока не считает Telegram очень крупной онлайн-платформой - РИА Новости, 27.08.2024
Еврокомиссия пока не считает Telegram очень крупной онлайн-платформой
Европейская комиссия напрямую не контролирует деятельность Telegram, так как эта сеть имеет всего 41 миллион пользователей на территории ЕС и не попадает в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:59
2024-08-27T14:59
в мире
франция
россия
павел дуров
евросоюз
еврокомиссия
задержание павла дурова во франции
telegram
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БРЮССЕЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Европейская комиссия напрямую не контролирует деятельность Telegram, так как эта сеть имеет всего 41 миллион пользователей на территории ЕС и не попадает в категорию "очень крупных онлайн-платформ", надзор за деятельностью этой сети лежит на плечах стран-членов Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "По нашим последним оценкам, в ЕС Telegram имеет 41 миллион активных пользователей, мы продолжаем сейчас оценивать эти цифры. Соответственно, эта платформа не попадает под категорию очень крупных в ЕС и не находится под прямым надзором Еврокомиссии, эта обязанность возложена на страны-члены", - сообщил он. Он также отверг обвинения в нападках на свободу слова через европейский Закон о цифровых услугах, подчеркнув, что этот закон "никоим образом не нарушает свободу слова, а только предписывает онлайн-платформам удалять незаконный контент". Накануне в Европейской комиссии, которая в свое время инициировала усиливший контроль в ЕС за онлайн-платформами Закон о цифровых услугах, РИА Новости сообщили, что Дуров был задержан в соответствии с французским законодательством, и что Закон о цифровых услугах ЕС сам по себе не предполагает уголовное преследование и аресты нарушителей. Там также подчеркнули, что онлайн-платформы, в соответствии с законом, обязаны сотрудничать с национальными властями государств ЕС, в том числе, при расследовании серьезных преступлений или при получении запроса предоставить информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступной деятельности. В ЕК также добавили, что национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за обеспечение соответствия этих платформ Закону о цифровых услугах. В свою очередь, Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо данных о нарушениях мессенджером новых европейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС, и что он не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции и не сотрудничает по этому вопросу с французскими властями. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В ЕК предупредили, что будут следить за эффективным выполнением обязательств в рамках DMA указанными цифровыми компаниями. В случае, если компания не соблюдает обязательства, установленные DMA, Комиссия может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений ЕК будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС. Позднее в ЕС начал действовать Закон о цифровых услугах (DSA), предусматривающий, среди прочего, новые процедуры для более быстрого удаления незаконного контента. На практике эти европейские законы привели к существенному усилению контроля за онлайн-платформами со стороны Брюсселя. В последние месяцы Еврокомиссия неоднократно запускала расследования в отношении сетей X, TikTok и Meta* по обвинениям в различных нарушениях DMA и DSA и угрожала компаниям огромными штрафами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/
https://ria.ru/20240827/paris-1968746582.html
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в мире, франция, россия, павел дуров, евросоюз, еврокомиссия, задержание павла дурова во франции, telegram
В мире, Франция, Россия, Павел Дуров, Евросоюз, Еврокомиссия, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram
Еврокомиссия пока не считает Telegram очень крупной онлайн-платформой

Представитель ЕК: ведомство не контролирует Telegram из-за недостаточного охвата

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Европейская комиссия напрямую не контролирует деятельность Telegram, так как эта сеть имеет всего 41 миллион пользователей на территории ЕС и не попадает в категорию "очень крупных онлайн-платформ", надзор за деятельностью этой сети лежит на плечах стран-членов Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"По нашим последним оценкам, в ЕС Telegram имеет 41 миллион активных пользователей, мы продолжаем сейчас оценивать эти цифры. Соответственно, эта платформа не попадает под категорию очень крупных в ЕС и не находится под прямым надзором Еврокомиссии, эта обязанность возложена на страны-члены", - сообщил он.
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Он также отверг обвинения в нападках на свободу слова через европейский Закон о цифровых услугах, подчеркнув, что этот закон "никоим образом не нарушает свободу слова, а только предписывает онлайн-платформам удалять незаконный контент".
Накануне в Европейской комиссии, которая в свое время инициировала усиливший контроль в ЕС за онлайн-платформами Закон о цифровых услугах, РИА Новости сообщили, что Дуров был задержан в соответствии с французским законодательством, и что Закон о цифровых услугах ЕС сам по себе не предполагает уголовное преследование и аресты нарушителей. Там также подчеркнули, что онлайн-платформы, в соответствии с законом, обязаны сотрудничать с национальными властями государств ЕС, в том числе, при расследовании серьезных преступлений или при получении запроса предоставить информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступной деятельности. В ЕК также добавили, что национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за обеспечение соответствия этих платформ Закону о цифровых услугах.
В свою очередь, Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо данных о нарушениях мессенджером новых европейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС, и что он не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции и не сотрудничает по этому вопросу с французскими властями.
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Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В ЕК предупредили, что будут следить за эффективным выполнением обязательств в рамках DMA указанными цифровыми компаниями. В случае, если компания не соблюдает обязательства, установленные DMA, Комиссия может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений ЕК будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
Позднее в ЕС начал действовать Закон о цифровых услугах (DSA), предусматривающий, среди прочего, новые процедуры для более быстрого удаления незаконного контента.
На практике эти европейские законы привели к существенному усилению контроля за онлайн-платформами со стороны Брюсселя. В последние месяцы Еврокомиссия неоднократно запускала расследования в отношении сетей X, TikTok и Meta* по обвинениям в различных нарушениях DMA и DSA и угрожала компаниям огромными штрафами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/
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Вчера, 14:55
 
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