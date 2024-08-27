https://ria.ru/20240827/telegram-1968736852.html
Задержание Дурова доказало надежность Telegram, заявил Лавров
Задержание Дурова доказало надежность Telegram, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
Задержание Дурова доказало надежность Telegram, заявил Лавров
Французские власти, задержав основателя Telegram Павла Дурова, показали, что Telegram является надёжным мессенджером с точки зрения защиты информации, заявил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:57
2024-08-27T13:57
2024-08-27T13:57
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Французские власти, задержав основателя Telegram Павла Дурова, показали, что Telegram является надёжным мессенджером с точки зрения защиты информации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если в этом были сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram - действительно надежная и популярная сеть", - сказал Лавров, отвечая в том числе на вопрос о дальнейшем использовании Telegram российским дипведомством. В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240827/lavrov-1968729486.html
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в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции, сергей лавров, франция
В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Сергей Лавров, Франция
Задержание Дурова доказало надежность Telegram, заявил Лавров
Лавров: задержание Дурова показало, что Telegram надежно защищает информацию
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Французские власти, задержав основателя Telegram Павла Дурова, показали, что Telegram является надёжным мессенджером с точки зрения защиты информации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если в этом были сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram - действительно надежная и популярная сеть", - сказал Лавров, отвечая в том числе на вопрос о дальнейшем использовании Telegram российским дипведомством.
В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.